Una nueva etapa también merece una buena fiesta. Y COOL ha encontrado en Jimmy’s el escenario perfecto para brindar por todo lo que está por venir. El vertical de OKDIARIO ha reunido este jueves a rostros conocidos, colaboradores y marcas en una celebración que ha mezclado moda, belleza, entretenimiento y corazón con el ambiente propio de las grandes citas sociales. Los saludos ante el photocall, los primeros brindis en la terraza y las conversaciones entre invitados han marcado el comienzo de una noche concebida para celebrar el camino recorrido y compartir la ilusión por el futuro. Porque, más allá de la presentación de un proyecto editorial, la cita ha sido también una oportunidad para reunir en un mismo espacio a quienes forman parte del universo COOL y a las firmas que han querido acompañarlo en este nuevo capítulo.

La terraza de Jimmy’s se ha convertido en uno de los primeros puntos de encuentro de la velada. Una copa de bienvenida, con cava, cerveza, vinos y refrescos, ha acompañado los reencuentros y las primeras conversaciones antes de que la atención se trasladara al escenario. Allí, Patricia Pardo, maestra de ceremonias de la noche, ha conducido el acto, que ha contado con las intervenciones de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y Ana Márquez, directora de COOL. Sus discursos han servido para poner en contexto la evolución del medio y explicar el sentido de esta nueva etapa, en la que el corazón, la moda, la televisión y el lifestyle comparten protagonismo dentro del periódico digital.

Ana Márquez reivindica el instinto periodístico de COOL

En su intervención, Ana Márquez ha repasado la transformación de la cabecera desde sus orígenes, hace aproximadamente seis años, como una revista centrada en el estilo de vida, hasta la incorporación de los contenidos de corazón y televisión el pasado 1 de abril. La directora ha recurrido a El diablo viste de Prada 2 para reflexionar sobre los cambios que atraviesa el periodismo en la era de los algoritmos, las métricas y las redes sociales, y ha advertido de que la carrera por conseguir clics no debe hacer olvidar lo esencial: «Detrás de un buen titular tiene que haber una buena historia». Una idea que ha conectado con la filosofía de esta nueva etapa, en la que COOL mantiene su apuesta por salir de la redacción, acercarse a los protagonistas y encontrar historias propias.

Márquez también ha compartido algunas de las anécdotas que ilustran esa manera de trabajar, desde la cobertura de la romería de El Rocío hasta la última Madrid Fashion Week, pasando por el Festival de San Sebastián y otras citas en las que el equipo ha buscado ir más allá de lo evidente. «Porque a veces sales buscando una noticia y vuelves con otra», ha recordado al evocar algunas de esas experiencias. La directora ha destacado, además, que durante esta nueva etapa se han publicado más de 3.000 artículos entre noticias, entrevistas y reportajes, y que la cabecera ya supera los dos millones de lectores. Un crecimiento que ha atribuido al trabajo del equipo y a la confianza de quienes siguen sus contenidos. «Eso es el instinto periodístico. Y tengo la suerte de trabajar cada día con un equipo que lo tiene», ha señalado antes de invitar a los profesionales de COOL a subir al escenario.

Las marcas convierten Jimmy’s en un escaparate de lifestyle

Una fiesta de estas características también se cuenta a través de los detalles. A lo largo de la velada, distintas firmas han acercado sus propuestas a los invitados, transformando los espacios de Jimmy’s en un pequeño escaparate de productos, experiencias y novedades. Belleza, tecnología, perfumería, joyería y gastronomía han compartido protagonismo en una selección que refleja la variedad de categorías que conviven en el universo COOL. En el terreno beauty, Foreo, Dreame, Sibari Republic y 5th Essence han llevado propuestas de cuidado personal, tecnología capilar y perfumería, incluidas fragancias de Carthusia, Mancera y Montale. La tecnología también ha tenido su espacio de la mano de Anker y Roborock, mientras que quienes buscan experiencias especiales han encontrado propuestas vinculadas a Anantara Villa Padierna, La Zambra, WAH y El Jardín de Hammam. Neckmarine y Vecuzz han puesto el acento en los accesorios y las joyas, y la gastronomía ha contado con el vino Solar de Samaniego Musco 2022, los productos gourmet de Santi Tierno, las propuestas de Matcha & Co, los vinos de Mar de Frades y los cavas de Codorníu.

La selección ha permitido recorrer distintos ámbitos del estilo de vida sin salir de la fiesta, desde el cuidado personal y los accesorios hasta las experiencias vinculadas al ocio y la gastronomía. Las marcas han formado parte de la propia celebración, acompañando los encuentros y ofreciendo a los asistentes la oportunidad de descubrir sus propuestas en un ambiente más distendido que el de una presentación convencional. Esa variedad también se ha trasladado a las bolsas de bienvenida, preparadas para que los invitados pudieran llevarse un recuerdo de la noche. Entre las firmas que han contribuido a estos obsequios se encuentran Rusticae, Anker, Azaconsa y Gift Campaign, además de otras colaboradoras que han sumado muestras y detalles. Una manera de prolongar la experiencia más allá de Jimmy’s y de agradecer la participación de quienes han querido acompañar a COOL en el arranque de esta nueva etapa.

Mazda pone el motor a una noche de moda y tendencias

Entre los elementos que han llamado la atención ha destacado la presencia de Mazda, que ha llevado su modelo CX-6e hasta Jimmy’s para incorporar el mundo del motor a una celebración marcada por la moda, la belleza y el entretenimiento. El vehículo ha sumado un atractivo más al escenario y ha puesto de manifiesto la amplitud con la que COOL entiende el lifestyle, un territorio en el que conviven los productos que despiertan curiosidad, las tendencias que marcan la actualidad y las experiencias que invitan a salir de la rutina.

Sorteos, una tarotista y un fotomatón al ritmo de Aitana

La noche también ha reservado espacio para la sorpresa y el entretenimiento. El sorteo organizado con motivo de la fiesta ha reunido productos y experiencias de las marcas colaboradoras, con propuestas que abarcan desde la belleza y la perfumería hasta la gastronomía y el bienestar. La iniciativa ha añadido un aliciente a la velada y ha permitido que las firmas participantes formasen parte de la celebración de una manera más cercana. A este componente se ha sumado la presencia de una tarotista, que ha puesto una nota de misterio y curiosidad entre los asistentes. Sus consultas han invitado a detenerse por un momento y dejarse llevar por las preguntas sobre lo que está por venir, en una noche que, precisamente, ha celebrado el comienzo de una nueva etapa. Una pequeña incursión en el mundo de las predicciones que ha encajado con el tono desenfadado de una fiesta pensada para combinar encuentros, sorpresas y momentos inesperados.

El contrapunto más espontáneo lo ha puesto el fotomatón 365, al ritmo de Superestrella, de Aitana, que ha ofrecido a los invitados la posibilidad de llevarse una imagen propia de la celebración. Entre fotografías, posados y momentos compartidos, este espacio ha añadido un punto informal a la velada y ha contribuido a crear recuerdos más allá de los habituales saludos ante el photocall. Junto a los sorteos y las propuestas de las marcas, estas pequeñas experiencias han dado forma a una fiesta que no se ha limitado a presentar una nueva etapa editorial, sino que ha querido convertirla en una ocasión para participar, descubrir y disfrutar. Porque en una cita social también cuentan esos momentos que surgen lejos de los discursos y que terminan dando personalidad propia a la noche.

De la presentación al brindis final

Con el paso de las horas, la velada ha ido dejando atrás el tono más formal de la presentación para entregarse a una atmósfera cada vez más distendida. La cena cóctel ha acompañado las conversaciones, mientras los invitados recorrían los distintos espacios, descubrían las propuestas de las marcas y volvían a encontrarse alrededor de los diferentes puntos de la fiesta. Los brindis y las fotografías se han mezclado con la música, hasta que el DJ ha tomado el relevo y ha convertido Jimmy’s en el escenario de la parte más festiva de la noche. La celebración ha continuado entre encuentros, baile y los últimos recuerdos de una cita que ha querido compartir con invitados y colaboradores el comienzo de una nueva etapa, prolongando el ambiente de fiesta hasta la medianoche. COOL ha brindado así por su nueva etapa en OKDIARIO, con una propuesta que reúne corazón, moda, televisión y lifestyle y que mira tanto a la actualidad como a las historias, las experiencias y las tendencias que despiertan interés.