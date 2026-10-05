¿Qué ha dicho Pedro Sánchez en su discurso para convocar elecciones? Las frases más destacadas de la comparecencia

El presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparecido esta mañana para convocar elecciones el próximo 29 de noviembre. Tras la delicada situación que vive España tras la invasión marroquí de Ceuta, el problema de la vivienda y la caída de los dos decretos de la vivienda, Sánchez se ha visto forzado a adelantar las elecciones generales.

Estas son las frases más destacadas de su comparecencia

En su discurso, en el que ha hecho un breve resumen de su legislatura y animado a la población a votar por su propuesta, «frente al auge de la ultraderecha», como advierte Sánchez, ha dejado algunas frases con las que ya comienza a hacer campaña, tales como:

«Hemos tenido que trabajar con un congreso muy bronco, en el que muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer».

«Hemos tenido que batirnos contra élites económicas muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren controlar nuestro país».

«Hemos tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie».

«Hemos transferido a los gobiernos autonómicos más recursos que nunca y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales».

«A lo largo de estos tres años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos ha aumentado el triple que el de grandes economías europeas, como la francesa o la alemana».

«Nos hemos esforzado por construir un mejor mundo apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnoligarcas y a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos para agrandar sus bolsillos».

«Todo eso ha convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país, los mejores».

«Sé que hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto».