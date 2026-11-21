El debate electoral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha impulsado la candidatura popular hasta los 135 escaños (con el 32,3% de los votos) a costa de Vox (19,0%), que retrocede tres asientos. Mientras tanto, los socialistas (26,6%) pierden 4 diputados y, por su parte, Frente Amplio se mantiene en el 6,7% de los votos y subiría hasta los 11 representantes. La coalición entre los de Feijóo y los de Abascal alcanzaría sus mejores resultados, hasta los 198 diputados.

El tracking diario de DATA10 para OKDIARIO refleja un aumento de participación después del cara a cara televisivo entre Sánchez y Feijóo, que alcanzaría hasta el 72,2%; es decir, 5,6 puntos más que en las últimas elecciones generales. El bloque de la derecha alcanzaría un 51,3% de la intención de voto, frente al 33,3% que sumarían PSOE y Frente Amplio.

El debate electoral de este jueves, según los datos del tracking de OKDIARIO, ha sido un punto de inflexión para Feijóo. La jornada posterior al cara a cara, el PP obtiene la mayor distancia con el PSOE, tanto en intención de voto, 5,7 puntos de diferencia, como en escaños, con los populares 27 diputados por encima de los socialistas.

Evolución diaria

El sondeo refleja una tendencia demoscópica creciente en el espectro ideológico del bloque PP-Vox. En este caso, se constata un crecimiento del electorado popular mientras se produce un estancamiento del de Abascal que, aun así, obtendría 30 diputados más que los que logró en los últimos comicios. El PP se quedaría dos escaños por detrás de los que ostenta actualmente en el Congreso. El PSOE pierde 13 asientos, aunque logra resistir por encima del umbral psicológico de los 100 escaños. De este modo, el debate frena los dos días anteriores de ligero crecimiento de los socialistas y los aleja aún más de la suma para mantenerse en La Moncloa.

El tracking diario de DATA 10 para OKDIARIO confirma que el equilibrio entre bloques se mantiene estable durante los primeros días de campaña, con un repunte del PP gracias a la actuación de Feijóo en el cara a cara de este jueves. Los populares son la fuerza más votada, con aún mayor diferencia con el PSOE y Vox lograría un resultado de récord, mejorando incluso los 52 asientos de 2019. De ese modo, el bloque de la derecha lograría una amplia mayoría con 198 escaños. El PSOE de Pedro Sánchez toca techo y retrocede tras crecer ligeramente. En su lugar, Frente Amplio, candidatura de extrema izquierda encabezada por Ada Colau, crece en dos diputados.

Ficha técnica: Tracking realizado por DATA10 para OKDIARIO entre el 17 y el 20 de noviembre de 2026. Universo: población mayor de edad residente en España con derecho a voto. Muestra: 3.000 entrevistas. Margen global de error: ±1,8% para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5). Selección aleatoria con proporcionalidad por sexo, rangos de edad y tamaño poblacional. Metodología mixta de panel tabulado y llamada telefónica asistida por ordenador (DATA10). Estimación de escaños según la distribución histórica del voto en cada provincia.