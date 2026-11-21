Carlos Novillo, ex consejero de Interior, Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid y candidato número 7 del PP en la lista de Alberto Núñez Feijóo, considera que «las elecciones del 29-N son a vida o muerte para España». En una entrevista a OKDIARIO, Novillo afirma claramente: «Son las elecciones más importantes de la democracia». «Feijóo está haciendo un campañón», señala. De la campaña de Sánchez dice que «es una distopía de corte chavista que me da vergüenza ajena».

Para el candidato al Congreso, «España vive una situación de emergencia nacional en la que ya nos estamos jugando vidas». Se refiere Carlos Novillo al «nefasto» (así lo califica) modelo Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Pedro Sánchez que ha causado, por acción u omisión, miles de muertos en estos ochos años, «empezando -recuerda- por la pandemia». «España se juega el 29-N el futuro de nuestros hijos y la seguridad y la vida de nuestros mayores y ciudadanos», señala.

Carlos Novillo se pregunta: «¿Tenemos la seguridad de que no va a haber otro accidente de tren? ¿A qué se ha dedicado este Gobierno con todo el dinero que ha tenido?». Novillo, que es bombero de profesión, lamenta que «Sánchez y el PSOE hayan impregnado todo de enchufados». Para él, «el caso de los ferrocarriles ha sido el más terrible». Carlos Novillo promete que «por respeto a la víctimas auditaremos y sacaremos toda la corrupción de estos años». Y concluye: «Hemos perdido el tren de los fondos europeos para transformar el país».

«Reconstrucción nacional»

Carlos Novillo cree que «España necesita una reconstrucción nacional» y asegura que «Feijóo la hará». «Tenemos que coger los mandos del país», afirma el fichaje sorpresa de Feijóo en Madrid. El ex consejero de Ayuso recuerda la llamada del presidente del PP para comunicarle que lo incluía en su lista: «Me dijo que hay que apartar la política espectáculo y del relato y buscar perfiles con experiencia de gestión».

Para Novillo, su incorporación a la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, «es un reconocimiento al Gobierno de la Comunidad y a la presidenta Ayuso como muro de contención del sanchismo». «Estaré donde me diga Feijóo tras el 29-N», asegura en referencia a los rumores que le sitúan en el futuro gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

«Sánchez ha buscado en todas las emergencias sacar rédito político», dice Carlos Novillo. Cuenta que «en Madrid hemos gestionado las emergencias pendientes de las trampas que nos ponía el delegado del Gobierno». El caso más flagrante, la riada de Valencia de hace dos años: «La gestión de Sánchez en Valencia fue terrible. Sánchez fue a hacer daño, a sacar rédito político sin importarle las víctimas que pudiera haber». «La dana fue una emergencia de nivel 3 de libro desde las primeras horas», afirma en referencia a la pasividad de Sánchez y Marlaska para asumir el mando de aquella crisis en la que murieron más de 200 personas.

«Gestión criminal del agua»

«La gestión del Gobierno sobre el agua roza lo criminal porque ha costado muchas vidas», señala Carlos Novillo. Tiene claro que «la gestión de los recursos naturales impacta en las políticas de seguridad». Y, en este sentido, afirma que «la gestión del agua hay que revertirla y construir infraestructuras».

Carlos Novillo se pregunta: «¿En qué momento nos convencieron de que había que derribar presas y de que los cauces eran intocables? El exconsejero madrileño pone en valor que «tenemos en España los mejores ingenieros» y constata una realidad abusrda: «Los portugueses se están quedando el agua que nosotros no aprovechamos». Reiterando la promesa de Feijóo, Novillo afirma: «Es urgente un Plan Nacional del Agua».

Ya no es sólo el agua que ‘regalamos’ a Portugal lo que preocupa a Carlos Novillo: «Las fugas y pérdidas en nuestra red son enormes. Las confederaciones hidrográficas son instituciones de hace dos siglos sin capacidad de gestión». Huele a reforma del modelo.

Las confederaciones han sido un nido, también, de enchufados al servicio del PSOE. Es el caso de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que fue incapaz de detectar y advertir de la crecida del Barranco del Poyo la tarde de la dana en Valencia. La mayoría de los muertos se produjeron por su desbordamiento.

«Los montes están abandonados»

Del agua al fuego, Carlos Novillo constata que «los montes están totalmente abandonados», recordando la inmensa reforestación de España que se hizo tras la Guerra Civil. Cree que «es urgente cambiar la Ley de Montes» y que hay que «entrar en esa enorme masa forestal de España y gestionarla». Es lo que, por ideología de nuevo, el Gobierno de Sánchez no ha hecho: «Han usado el Cambio Climático como excusa para justificar los incendios y eludir su reponsabilidad».

Para Carlos Novillo, «hacen falta más medios, coordinación nacional y gestionar las masas forestales». Cree que «es fundamental la ordenación del territorio y potenciar la ganadería y la agricultura» y tiene muy claro que «los agricultores y ganaderos son los verdaderos ecologistas». Afirma que «hay que impulsar el mosaico agrícola ganadero forestal y recuperar las prácticas tradicionales».

«El 60% de los montes está en manos privadas y hay que pensar también en hacerlos rentables», afirma el exconsejero madrileño dando a entender que hay mucho campo por delante que trabajar en la gestión forestal de España. Para Carlos Novillo, «hace falta una mayor visión nacional en nuestro sistemas de Emergencias y Protección Civil y generar mecanismos de coordinación».