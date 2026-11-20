Pedro Sánchez, se ha refugiado este viernes en una entrevista en el programa Salvados con Gonzo de La Sexta tras su derrota en el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. OKDIARIO lo ha pillado grabando y ha mandado a un escolta contra la reportera de este diario: «No es el mejor momento de hacer preguntas».

La entrevista ha tenido lugar este medio día en la Cafetería HD, ubicada en la madrileña calle de Guzmán el Bueno, en el barrio de Chamberí. Previamente, Sánchez ha desplegado a las 10 de la mañana un dispositivo de entre 15 y 20 escoltas que han taponado la calle para su llegada y salida.

El presidente ha llegado a la entrevista a las 11:40 y no ha salido hasta las 13:50. La cafetería ha sido cerrada exclusivamente para él, según ha podido comprobar in situ este diario. Las reservas por Internet fueron bloqueadas los días previos para ello.

OKDIARIO esperaba la llegada de Sánchez desde primera hora transitando por la calle como cualquier otro vecino y esperando una cafetería de la acera de enfrente. Dos escoltas se han situado detrás de la reportera de este diario dentro de la cafetería para intentar impedir que grabe a Sánchez pidiendo su identificación en el momento en que ha salido el presidente.

La reportera de OKDIARIO se ha unido a un grupo reducido de curiosos que esperaban en la calle la salida del líder del PSOE. Entonces, un escolta de Sánchez se ha dirigido hacia la periodista de este diario, ignorando al resto de personas que estaban circulando libremente por la calle, y ha requerido su documentación, tras lo cual le ha obligado a alejarse del lugar.

«Acompáñeme hasta donde yo le digo», ha insistido el escolta a la periodista, debidamente identificada. Claramente, este escolta intentaba que OKDIARIO no pudiera grabar a Sánchez como hizo la tarde del funeral por las víctimas de Urda al pillarlo grabando un podcast para Jordi Wild.

La periodista de OKDIARIO ha argumentado que está debidamente identificada, en la vía pública y que sólo quiere hacer su trabajo: hacer unas preguntas al presidente del Gobierno.

Porque lo digo yo

En ese momento, el escolta le ha espetado mientras la llevaba a una esquina alejada del bar donde se encontraba Sánchez: «No es el mejor momento de hacer preguntas».

«¿Por qué?», ha preguntado la reportera de este diario, a lo que el escolta policial de Sánchez ha replicado con una respuesta sorprendente en una democracia: «Porque lo digo yo».

El escolta ha comprobado la identidad de la reportera de OKDIARIO y ha llamado por teléfono para que le den datos. «No tiene usted nada», ha dicho. Entonces, la periodista le ha advertido que ella iba a hacer su trabajo aunque fuese desde lejos.

Y el escolta policial le ha obligado a no acercarse para evitar que tuviera un mejor plano de Sánchez.

La reportera de OKDIARIO, aún de lejos, ha conseguido, nuevamente, el plano de Pedro Sánchez saliendo de la cafetería casi dos horas después de lo que, se supone, será una nueva entrevista-masaje de Gonzo en La Sexta.