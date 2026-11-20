Jesús Owono ha reaparecido este viernes tras la muerte de Jesús de Miguel en el minuto de silencio que se ha guardado antes del Andorra-Leganés en memoria del jugador del Tenerife. El portero del equipo andorrano, autor del brutal golpe al futbolista fallecido, está presenciando el encuentro de Segunda División en la grada del Nou Encamp. Lo hace junto a sus compañeros que también son baja.

Owono fue sancionado con 12 partidos y aún ni siquiera entrena con el Andorra. Su equipo volvía a jugar este viernes en su estadio después de lo ocurrido el fatídico 9 de noviembre en el Heliodoro Rodríguez López. Desde aquel día, no había habido ninguna puesta en público del portero guineano hasta ahora que se ha dejado ver en la grada del Nou Encamp.

Ahí, junto a todos los asistentes, ha respetado el conmovedor minuto de silencio en memoria de De Miguel, cuyos compañeros del Tenerife volvieron a la competición el pasado fin de semana con victoria frente al Ceuta. Owono estaba visiblemente emocionado y rezando por el jugador fallecido el pasado 10 de noviembre.