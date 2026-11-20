Jorge Martín sufrió para meterse en la Q2, que da acceso a la pelea por la pole. Reconoció que le dolía «todo» y que «esperaba un pelín más» en lo físico, pero con todo y con eso, aunque no esté al cien por cien, dará todo lo que tenga para evitar el alirón de Marc Márquez este sábado. «Me duelen las manos, me duele la espalda, me duele todo», decía, para luego afirmar que intentará «rendir con lo que tengo al cien por cien, lo que dé». «Si estoy al 80%, pues sacaré el 80%», añadió.

«Típico viernes. Está claro que Portimao es una pista en la que, si no estás al cien por cien física y mentalmente, es muy difícil ir rápido. Por la mañana he estado muy desconectado, pero por la tarde he encontrado un poco las sensaciones. De esta mañana empezar a un segundo del primero, pues he acabado por la tarde a dos décimas de Marco, que ha sido un poco la referencia hoy, así que no está tan mal. Creo que hemos hecho un gran paso al final de la Práctica y a ver si para mañana puedo dar un pasito más», decía Martín sobre su viernes en Portugal.

Respecto a esas molestias físicas y los gestos destensando los brazos que hizo en los entrenamientos este viernes, Jorge explicó: «Al final, es la consecuencia de estas últimas semanas. En esta parte del campeonato, llegar en estas condiciones no es lo más idóneo y está claro que me duele todo. Me duelen las manos, me duele la espalda, me duele todo, pero es parte de mi trabajo, no es ninguna excusa. Tengo que intentar rendir con lo que tengo al cien por cien, lo que dé. Está claro que no estoy al cien por cien, pero si estoy al 80%, pues sacaré el 80% y es lo que estoy intentando hacer. No es la mejor pista, como repito, como antes, para no estar al cien por cien, porque con todas las subidas y bajadas hay mucho riesgo en todos los sitios. No te puedes desconcentrar en ningún sitio porque es peligroso, pero es la situación que tengo y es con lo que estoy peleando».

Preguntado por si se esperaba un poco más en lo físico, comentó que sí, que «esperaba un pelín más. Esperaba más, pero está claro que no hay nada que se parezca a pilotar una MotoGP. Yo en casa podía hacer vida normal, podía hacer todos mis entrenos con normalidad, pero está claro que llevar una MotoGP es otro nivel y más en esta pista. Creo que es muy duro, pero, como decía antes, no es excusa. En la moto, dolor al final tampoco tengo tanto, porque con la adrenalina tapas todo, pero sí que es verdad que ahora estoy destrozado y lo que quiero es irme a descansar, porque mañana tengo ya una carrera».

Sobre el margen de mejora que necesita para poder luchar por la victoria en la sprint, Jorge Martín fue claro: «Ahora mismo, cuatro décimas. Exactamente son cuatro décimas. Por suerte, parece que todo es en el último sector, así que esto es bueno porque está muy focalizado ahí y me tendré que enfocar en cómo mejorarlo, porque creo que en el resto del circuito voy bastante bien. Creo que tanto en ritmo como en time attack es esa diferencia, que es lo que me aleja ahora mismo de pelear por la victoria».

El madrileño reconoció que existe la posibilidad de encontrar esas cuatro décimas: «Encontrar se puede encontrar, pero todos mejoran también. Entonces igual ahora son cuatro, pero mañana hay dos más. No lo sé. Yo estoy haciendo mi máximo. Haré lo que pueda hasta que acabe el año. Está claro que sacar energías en esta parte del año es mucho más complicado. Sacar la motivación es muy difícil, pero es mi trabajo y haré lo que pueda para seguir mejorando».

De cara a llevar la pelea al domingo, Martín tiene muy claro lo que debe hacer: «Yo creo que tengo que intentar ser más rápido. Si no soy rápido, da igual pensar en el campeonato o no, así que lo importante ahora es enfocarme en cómo ser más competitivo, intentar pelear con los primeros para ganar y eso es lo único en lo que me tengo que concentrar».

Por último, el de San Sebastián de los Reyes habló de lo que aprendió de la batalla con Márquez en Australia ante la posibilidad de una batalla este sábado en la sprint: «Seguramente de todo se aprende. Seguramente en Australia estuve un pelín agitado, la moto no iba como me gustaría y estaba pilotando de más. Está claro que eso es algo que he aprendido del pasado. He aprendido, por desgracia, de las caídas, que no hay que pilotar de más. Espero encontrarme en la misma situación, porque al final pelear tú a tú con Márquez siempre es bonito. Ojalá nos encontremos mañana».