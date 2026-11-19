Jorge Martín llega a Portimao con la intención de retrasar el título de Marc Márquez todo lo posible. Se antoja muy difícil que el madrileño pueda llevar siquiera el campeonato a Valencia, pero mientras haya vida, hay esperanza. Eso sí, para él «no todo vale» y reconoció ante los medios presentes en el Autódromo Internacional do Algarve que pasa de polémicas y que «yo no voy a ser el que vaya a tirar a Marc e intentar ganar». Pese a todo, el madrileño dijo que se queda «con estar peleando con uno de los mejores pilotos de la historia, si no el mejor, a su mejor nivel».

Sobre si ve alguna posibilidad de retrasar el título de Marc Márquez, Martín contestó: «Hombre, posible es. Eso está claro. No está en mi control. En mi control solo está intentar ganar las cuatro carreras que quedan y es lo que voy a intentar, estar muy concentrado en hacer bien lo que sé hacer, que es ir en moto, pilotar. Y está claro que no puedo controlar lo que él haga, así que todo puede pasar. Está claro que esto es MotoGP y en el deporte todo puede pasar, pero no está en mi control. Es muy difícil, pero posibilidades sí que hay».

Respecto a su estado físico, confesó: «Si no estoy al 100%, estoy muy cerca. Tengo un poco de dolor, pero creo que en la moto no me va a condicionar para nada, así que estoy preparado. Creo que he hecho un gran trabajo esta semana. Me ha venido muy bien descansar y con ganas de ver mi potencial al 100%, de volver a coger la Aprilia, que está funcionando muy bien y, aparte, en dos pistas donde ganaron el año pasado. O sea que creo que podemos hacer un buen trabajo».

La lesión de Australia ha sido un poco inoportuna, porque llegó justo cuando mejor estaba. «Es verdad que ha sido inoportuna, pero mirando un poco con perspectiva, Marc ha tenido una lesión, Marco ha tenido una lesión y yo he tenido una lesión. Al final hemos empatado. Obviamente, es una pena, pero mirando con perspectiva, a principio de año no me podía poner el mono y estoy a falta de dos carreras peleando por ganar un Mundial. O sea, el estar aquí ya es una victoria. Está claro que voy a intentar todo lo que pueda para alargarlo, pero ya te digo, yo no voy a ser el que vaya a tirar a Marc y luego intentar ganar, porque para mí no todo vale. Vale estar concentrado, quiero decir, intentar ganar el sábado, intentar ganar el domingo y luego, si algo pasa y me llega la oportunidad, pues ahí estaré para cogerla», señaló el madrileño.

A la pregunta de si el título no fuera posible, el subcampeonato, ¿cuánto le compensaría?, Jorge fue claro: «Me da igual. O sea, está claro que es mejor tercero que cuarto y segundo que tercero. Pero el valor de un subcampeonato o un tercero, para mí, es el mismo, que es, al final, no ser campeón. No es algo que esté en mi mente. Quizá otros pilotos lo tienen en mente, pero no es mi caso. Yo intentaré pelear por ganar, por mí, por acabar bien con Aprilia para acabar bien estos dos años que no han sido fáciles y al final he conseguido rehacerme como piloto. Y lo que tenga que ser, será».

«Yo creo que todo el año he ido un poco con la mochila de no haber corrido el año pasado y quizá en Austria empecé a encontrarme mejor. Fue cuando ya por fin me encontraba ahí para pelear y estaba en la pelea. Creo que es una pena, pero en Australia fallé y eso ha provocado que ahora las opciones del Mundial sean mucho más lejanas. De todas formas, me quedo con estar peleando con uno de los mejores pilotos de la historia, si no el mejor, a su mejor nivel. Él mismo lo ha dicho. Y estoy aquí peleando contra él. O sea que eso al final me demuestra mi valor y esto creo que es un privilegio y estoy muy orgulloso de lo que estoy consiguiendo», agregó.

Su historia de superación es un ejemplo: «Sí, bueno, o sea, yo al final he pasado mucho, pero Marc también ha pasado mucho. Creo que cada persona o cada piloto tiene su mochila. Nosotros, está claro que al ser más conocidos o por la fama, se sabe todo de nosotros, pero creo que todo el mundo tiene su lucha personal. Esta ha sido la mía y está claro que si puede ayudar a gente a que siga luchando y ayudar a gente a que salga de un momento duro, yo encantado».

Sobre si eso le hace sentir más orgulloso incluso que el título del 2024, Martín explicó: «Está claro que si en parte lo hago, también es por esto, por ayudar a gente que me escribe, que está con enfermedades crónicas, que lo está pasando muy mal y aun por verme correr, por ver que después, con el brazo roto, compito, siguen luchando. Y eso al final le da mucho valor a mi trabajo».