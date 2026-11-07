Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón del Mundial de MotoGP 2026

Marc Márquez tendrá su primer match ball este domingo en el GP de Qatar. La victoria en la sprint, la caída de Bezzecchi y el tercer puesto de Jorge Martín le permiten tener en la carrera del domingo la primera opción de cerrar su décimo título mundial. Pero no será nada fácil para el de Cervera. Sólo hay una cábala que le haría campeón del mundo de MotoGP otra vez. Todo lo que no sea ganar la carrera no vale de nada.

Y aun ganando la carrera, dependerá de lo que haga su principal rival, Jorge Martín. Con una fractura en el radio derecho, el piloto madrileño de Aprilia sigue vivo en la pelea por el título. Es toda una heroicidad lo que está haciendo el campeón del mundo de 2024.

El que ha quedado descartado de esta pelea es Marco Bezzecchi tras su caída en la sprint. Marc le tenía que meter ocho puntos al italiano y 30 a Martín en este Gran Premio para ser campeón. Y tras ganar la sprint sumó 12 por el 0 de Bezzecchi. Por tanto, el de Rimini se ha despedido de luchar por un título al que era el gran favorito al inicio de temporada tras sus tres primeras victorias.

Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP

Marc Márquez tiene la oportunidad de ser campeón este domingo en la carrera larga del GP de Qatar de MotoGP. Todas sus opciones pasan por ganar la carrera. Si queda segundo, no será campeón. En la sprint le metió cinco puntos a Jorge Martín y doce a Bezzecchi. Para conseguir la corona, el ilerdense tiene que sumar 25 puntos y que el madrileño no puntúe.

El problema es que a Qatar han viajado 18 pilotos, ya que Yamaha decidió que sus dos equipos no viajaban. Por tanto, de los 22 que hay normalmente en parrilla, se queda en 18 pilotos. A eso hay que sumarle que Pecco Bagnaia ha sido trasladado al Hospital de Doha tras su caída en la sprint y no participará en la carrera de este domingo. Por tanto, sólo 17 pilotos tomarán la salida y puntúan 15. Por lo que, quedando el decimoquinto, Martín evitaría el alirón.

Cuántos Mundiales de MotoGP ha ganado Marc Márquez

Marc Márquez tiene un total de nueve campeonatos mundiales. Uno de ellos es de 125cc (2010) y otro de Moto2 (2012). De MotoGP tiene siete trofeos (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025). Ahora busca su décimo título mundial, el octavo de MotoGP, con el que superaría a Valentino Rossi e igualaría a Giacomo Agostini en lo alto del palmarés de la categoría reina del motociclismo.