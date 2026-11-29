Elecciones generales 29-N en directo: resultados, escrutinio y quién gana las elecciones hoy. España ha votado este domingo 29 de noviembre para elegir un nuevo Congreso de los Diputados y un nuevo Senado, con más de 38,7 millones de electores llamados a las urnas. Cerrados los colegios electorales a las 20:00 horas, con el 65,12% del escrutinio los datos provisionales del Ministerio del Interior sitúan al PP como primera fuerza con 134 escaños, seguido del PSOE (117) y Vox (50). Sigue en OKDIARIO las noticias y la última hora de las elecciones, el recuento de votos y los resultados de las elecciones generales 2026 minuto a minuto.

Resultados de las elecciones generales 2026: escaños y escrutinio provisional

Con el 65,12% del voto escrutado, el PP suma 134 diputados y el 31,94% de los votos; el PSOE, 117 escaños y el 29,43%; y Vox, 50 escaños y el 15,68%. ERC tiene 11 escaños. La mayoría absoluta está en 176 escaños: PP y Vox sumarían 184 con estos datos provisionales. Los resultados cambian a medida que avanza el recuento, y los votos de los residentes en el extranjero se incorporarán días después.

Cómo ha sido la participación en las elecciones generales 2026

El último avance de participación del Ministerio del Interior, con los datos hasta las 18:00 horas, situó la participación en torno al 68,1% del censo. Estos avances recogen solo el voto emitido en las mesas, sin el voto por correo, y el dato definitivo de participación se conocerá cuando termine el escrutinio.

Dónde ver los resultados de las elecciones hoy y qué se vota

Interior ofrece una aplicación y una web de resultados con los datos de escrutinio y participación. Hoy se han elegido 350 diputados y 208 senadores, con listas abiertas en el Senado. Se presentaron, entre otras, las candidaturas de PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, Podemos, SALF o Falange Española de las JONS. Los sondeos a pie de urna, que solo podían publicarse tras el cierre de los colegios, y los datos del recuento seguirán actualizándose durante la noche electoral.