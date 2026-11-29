Resultado de las elecciones generales 29-N, en directo: quién ha ganado las elecciones, escrutinio, cómo va el recuento de votos, mapa de resultados por privincias, pactómetro, participación y última hora de Feijóo, Sánchez, Abascal, Rufián y Colau en vivo
Elecciones generales 29-N en directo: resultados, escrutinio y quién gana las elecciones hoy. España ha votado este domingo 29 de noviembre para elegir un nuevo Congreso de los Diputados y un nuevo Senado, con más de 38,7 millones de electores llamados a las urnas. Cerrados los colegios electorales a las 20:00 horas, con el 65,12% del escrutinio los datos provisionales del Ministerio del Interior sitúan al PP como primera fuerza con 134 escaños, seguido del PSOE (117) y Vox (50). Sigue en OKDIARIO las noticias y la última hora de las elecciones, el recuento de votos y los resultados de las elecciones generales 2026 minuto a minuto.
Resultados de las elecciones generales 2026: escaños y escrutinio provisional
Con el 65,12% del voto escrutado, el PP suma 134 diputados y el 31,94% de los votos; el PSOE, 117 escaños y el 29,43%; y Vox, 50 escaños y el 15,68%. ERC tiene 11 escaños. La mayoría absoluta está en 176 escaños: PP y Vox sumarían 184 con estos datos provisionales. Los resultados cambian a medida que avanza el recuento, y los votos de los residentes en el extranjero se incorporarán días después.
Cómo ha sido la participación en las elecciones generales 2026
El último avance de participación del Ministerio del Interior, con los datos hasta las 18:00 horas, situó la participación en torno al 68,1% del censo. Estos avances recogen solo el voto emitido en las mesas, sin el voto por correo, y el dato definitivo de participación se conocerá cuando termine el escrutinio.
Dónde ver los resultados de las elecciones hoy y qué se vota
Interior ofrece una aplicación y una web de resultados con los datos de escrutinio y participación. Hoy se han elegido 350 diputados y 208 senadores, con listas abiertas en el Senado. Se presentaron, entre otras, las candidaturas de PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, Podemos, SALF o Falange Española de las JONS. Los sondeos a pie de urna, que solo podían publicarse tras el cierre de los colegios, y los datos del recuento seguirán actualizándose durante la noche electoral.
El PP lidera con 133 escaños, el PSOE cae a 117 y Vox se dispara hasta los 51 diputados
Con el 80,78% del voto escrutado, el Partido Popular se sitúa como primera fuerza electoral con 133 diputados y el 32,30% de los votos, aunque pierde cuatro escaños respecto a los anteriores comicios. El PSOE queda en segunda posición con 117 diputados y el 29,12%, también cuatro escaños menos.
Vox se consolida como tercera fuerza política y protagoniza uno de los mayores avances de la jornada, al conseguir 51 diputados y el 15,89% de los votos, lo que supone una subida de 18 escaños. ERC obtiene 11 diputados (3,16%), cuatro más que en las anteriores elecciones, mientras que Frente Amplio logra 10 escaños y el 4,95% de los votos.
Rajoy y Aznar se acercan a la sede del PP para seguir con Feijóo el recuento electoral de las generales
Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar han decidido acercarse a la sede nacional del PP para seguir con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el recuento de las elecciones generales de este 29 de noviembre, y celebrar su posible victoria en las generales.
El PP ha informado de que Feijóo está reunido en este momento en su despacho con el secretario general del PP y director de campaña de la formación, Miguel Tellado, y con el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, con los que está siguiendo el escrutinio.
Además, el partido ha indicado que acaba de llegar a la sede del PP Mariano Rajoy y ha añadido que «próximamente vendrá» también José María Aznar. Los dos expresidentes se han volcado en la campaña a petición de Feijóo, con actos electorales en distintos puntos de España.
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Resultados 29-N con el 70% escrutado: PP mantiene los 136 escaños
El Partido Popular es el claro ganador de estas elecciones generales y Alberto Núñez Feijóo, pacto con Vox mediante, será el próximo presidente del Gobierno de España.
Con el 70% de los votos escrutados, estos son los resultados, aún provisionales.
- PP: 134 (+ 2 de UPN)
- PSOE: 117
- Vox: 50
- ERC: 11
- Frente Amplio: 10
- Bildu: 7
- Junts: 5
- Adelante Andalucía: 4
- Compromís: 3
- PNV: 3
- BNG: 2
- Coalición Canaria: 2
Hasta Iván Redondo reconoce la victoria de la derecha y el PP le retrata
El Partido Popular ha publicado un tuit, descriptivo y escueto, sobre el escrutinio. «El PP va a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno de España», han compartido desde Génova, con recado a Iván Redondo, firmando como el gurú sanchista en sus tuits. «El MANUAL«.
Redondo, en la televisión, ya reconoce que, con más del 60% escrutado, los resultados son favorables al PP (y a Vox) y ya no van a cambiar de aquí al final.
Con el 60% escrutado, el PP suma otro escaño
El Partido Popular le quita un escaño al PSOE y sube a 186 la mayoría absoluta, 10 por encima del margen. El escaño que acaban de ganar los de Feijóo a los de Sánchez es el de Madrid que estaba bailando.
- PP: 134 (+2 de UPN)
- PSOE: 117
- Vox: 50
Más de la mitad de los votos escrutados
Alcanzamos el 53% escrutado y el PP (con UPN), sigue en 135 escaños, con Vox subiendo uno y consolidando un gran resultado para los de Abascal. Sánchez está en 118 escaños y pierde tres en comparación con las elecciones de 2023.
Resultados elecciones 29-N con el 46% escrutado: Mayoría absoluta inapelable de la derecha
La derecha sigue creciendo en unos resultados que, salvo sorpresa mayúscula, despedirán a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Estos son los resultados provisionales
- PP: 133 (+2 de UPN)
- PSOE: 118
- Vox: 50
- ERC: 11
- Frente Amplio: 10
- Bildu: 7
- Junts 5
- Adelante Andalucía: 4
- PNV: 3
- Compromís: 3
- Coalición Canaria: 2
- BNG: 2
Mariano Rajoy llega a Génova para arropar a Feijóo
Fuentes del PP informan de que Alberto Núñez Feijóo está en estos momentos reunido en su despacho con Miguel Tellado y con Elías Bendodo, siguiendo el escrutinio. Acaba de llegar Mariano Rajoy a la sede de Génova 13 y próximamente vendrá el presidente José María Aznar.
Resultados elecciones 29-N al 36%: 184 para la derecha y PP arrasa
El PP, sumando sus dos escaños junto con UPN, suma 135 escaños, que junto a los 49 escaños que tiene Vox con el 36% escrutado, da forma a una mayoría absoluta de 184 escaños.
- PP: 133 (+2 de UPN)
- PSOE: 119
- Vox: 49
¡Repunte de PP y Vox! Cinco por encima de la mayoría absoluta
Con el 30% de resultados escrutados, la coalición potencial entre PP y Vox suman ya 181 escaños, cinco por encima de la mayoría absoluta. Sánchez empieza a despedirse de la presidencia del Gobierno.
- PP: 130 (+2 de UPN)
- PSOE: 116
- Vox: 49
Resultados al 20%: el PP sigue dominando y la mayoría absoluta se mantiene
176 escaños suman PP y Vox, con los dos de UPN, y se mantienen en la mayoría absoluta, aunque al límite, sobre los 114 escaños de un PSOE al que no le valdría para que Sánchez siga gobernando.
- PP: 128 (+2 de UPN)
- PSOE: 114
- Vox: 46
- Frente Amplio: 11
- ERC: 10
- Bildu: 7
- Junts: 5
- Adelante Andalucía: 4
- PNV: 3
- Compromís: 3
- BNG: 2
El PP sigue creciendo: ya alcanza los 130 escaños
El Partido Popular llega a los 130 escaños, con el 14% del voto escrutado. Vox se queda en 46 y UPN tiene dos, por lo que la mayoría absoluta sigue con dos de margen para estos partidos.
- PP: 130 (+2 de UPN)
- PSOE: 112
- Vox: 46
- UPN: 2
Ya hay mayoría absoluta para PP y Vox
UPN sube a dos escaños, sumados a los 129 del PP y a los 47 de Vox, suman 178, mayoría absoluta con dos de margen para la derecha en España. El PSOE se queda con 113.
Con el 10% escrutado, PP y Vox están a un escaño de la mayoría absoluta
Se espera, repetimos, que los resultados de la derecha suban con el paso del escrutinio. En estos momentos, los resultados dejan a PP y Vox a uno de la mayoría absoluta.
- PP: 128
- PSOE: 113
- Vox: 47
- ERC: 11
- Frente Amplio: 10
- Bildu 8
- Junts: 5
- Adelante Andalucía: 4
- PNV: 3
- Compromís: 3
- BNG: 2
Sigue el crecimiento del PP, que gana holgadamente
127 escaños al PP, con UPN, acercándonos al 10% de los resultados escrutados. Vox pierde fuelle, pero ambos partidos están ahora mismo a dos escaños de la mayoría absoluta. Sánchez y el PSOE, lejos de Feijóo, con 114 diputados, provisionalmente.
PP y Vox se acercan a la mayoría absoluta
Nueva actualización de resultados y PP y Vox siguen creciendo, quedándose muy cerca de la mayoría absoluta con el 6,79% escrutado. Según avance el porcentaje de resultados, se prevé que pueda crecer la derecha.
- PP: 122
- PSOE: 116
- Vox: 50
¡PRIMEROS RESULTADOS OFICIALES!
Ya tenemos los primeros resultados oficiales de las elecciones generales del 29-N. Con un 4,21% escrutado, estos serían los resultados provisionales.
- PP: 118
- PSOE: 116
- Vox: 49
Con estos resultados, PP y Vox no sumarían mayoría absoluta, aunque el recuento acaba de empezar.
«Sufre, mamón»: la banda sonora en la sede de Vox tras la derrota de Sánchez
La canción de los Hombres G, «Sufre, mamón, devuélveme a mi chica» se ha convertido en la banda sonora de la sede de Vox en Madrid tras conocerse los datos del escrutinio de las elecciones generales en las que el PSOE ha quedado como segunda fuerza política y el partido de Santiago Abascal en la tercera