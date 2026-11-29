Los sondeos a pie de urna son uno de los momentos más esperados de cualquier noche electoral. Este domingo 29 de noviembre, cuando cierren los colegios electorales, los medios de comunicación darán a conocer las primeras estimaciones sobre el reparto de votos y escaños de las elecciones generales. Se trata de una fotografía inicial de la jornada que puede ofrecer pistas sobre qué partido ha ganado y qué mayorías podrían formarse, pero no debe confundirse con el resultado oficial.

¿Qué son los sondeos a pie de urna?

Los sondeos a pie de urna, también conocidos como exit polls, son encuestas que se realizan durante la jornada electoral a ciudadanos que acaban de votar. Los entrevistadores se sitúan en las inmediaciones de una selección de colegios electorales y preguntan a los votantes por el partido al que han apoyado. La participación es voluntaria y las respuestas se recopilan de forma anónima para elaborar una estimación del comportamiento electoral.

Las empresas demoscópicas seleccionan distintos centros y perfiles de votantes para intentar conseguir una muestra representativa de la población. Después, analizan las respuestas y aplican métodos estadísticos para calcular una posible distribución de votos y escaños. Sin embargo, existe un factor que puede alterar los resultados, ya que no todos los electores quieren responder y tampoco hay forma de comprobar que la respuesta facilitada coincide con el voto que realmente han depositado.

¿A qué hora se conocen los resultados?

En las elecciones generales del 29-N, los primeros sondeos a pie de urna se conocerán cuando cierren los colegios electorales, alrededor de las 20:00 horas en la península. A partir de ese momento, las televisiones y los medios de comunicación podrán difundir sus estimaciones y ofrecer una primera aproximación al resultado de los comicios.

No obstante, habrá que esperar al recuento de las papeletas para conocer los datos oficiales provisionales. El escrutinio comienza una vez cerradas las mesas electorales y sus resultados se van actualizando a medida que se contabilizan los votos. Por tanto, las estimaciones de las encuestas pueden conocerse antes que los primeros datos oficiales, pero no los sustituyen.

¿Son fiables las encuestas a pie de urna?

Aunque pueden ofrecer una orientación sobre el resultado, estos sondeos no son infalibles. Su precisión depende del tamaño y la selección de la muestra, de la participación de los ciudadanos y de los posibles sesgos en las respuestas. Además, una diferencia pequeña entre partidos puede traducirse en cambios importantes en el reparto de escaños, especialmente en las circunscripciones que eligen pocos diputados.

Por eso, los expertos recomiendan interpretar estas estimaciones con cautela y esperar al avance del escrutinio. También conviene recordar que el recuento provisional de la noche electoral no incorpora el voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA), que se suma durante el escrutinio general posterior. La fotografía definitiva de las elecciones del 29-N no estará completa hasta que concluya ese procedimiento.