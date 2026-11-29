Adif adjudicó en mayo de 2022 un contrato de 5,26 millones de euros para suministrar 275.000 toneladas de balasto a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La adjudicataria fue una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada, entre otras, por Áridos Anfersa SL, la mercantil que pagó 7.791,55 euros en 2022 a Patricia Úriz, entonces pareja del ex asesor de Transportes Koldo García. El contrato se canceló finalmente sin que llegara a suministrarse una sola piedra.

El gestor ferroviario, dependiente del Ministerio de Transportes, adjudicó el encargo el 24 de mayo de 2022 por un importe exacto de 5.264.498 euros. La UTE estaba formada por Áridos Anfersa SL, con sede en Baza (Granada), Áridos Técnicos SA y Aritec Almonacid SL.

El objeto del contrato era «el suministro y transporte de balasto para la renovación del balasto de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Fase 2». El balasto es la capa de piedra sobre la que descansan las traviesas y que contribuye a estabilizar la vía.

La vinculación económica entre Áridos Anfersa y la hoy ex pareja de Koldo García arrancó en julio de 2022 y terminó en junio de 2023. Ese periodo coincide exactamente con el tiempo en que el contrato estuvo vigente.

El 6 de junio de 2023, cuatro días después de que Úriz recibiera su último ingreso como asalariada, Adif inició la resolución del contrato de mutuo acuerdo.

El argumento fue que a la proveedora le resultaba «inasumible» mantener los precios ofertados «ante el creciente incremento del coste de producción, así como de las materias primas».

El documento de Adif publicado en la Plataforma de Contratación precisa que, a esa fecha, «el grado de ejecución del contrato es de 0,00% al no haberse iniciado el suministro». Se ha perdido, por tanto, un año sin recibir ningún material.

Precisamente, ahora los peritos del accidente de Adamuz —donde murieron 46 personas— apuntan, entre otros puntos, a un bache de 3 meses en la vía como causa del accidente. Precisamente, la falta de balasto es clave en ese tema. La empresa aclara, en todo caso, que no ha llevado a cabo trabajo alguno en vías de Adif y menos aún en el tramo de Adamuz.

Balasto sin homologar

La adjudicación no fue pacífica. Las empresas excluidas Áridos y Recuperaciones SLU y Santiago Carmona SA, que concurrieron juntas, impugnaron el contrato al advertir que Áridos Anfersa explotaba la cantera de El Parroso, en Villanueva del Río y Minas (Sevilla).

Esa explotación carecía del distintivo de calidad exigido por Adif para el balasto del AVE. De hecho, figura como «desestimado» en el mapa de canteras que operan con el gestor ferroviario, informó ABC.

La única cantera homologada de la UTE era La Marina, propiedad de Áridos Técnicos SA, en Almonacid de Toledo. Se encuentra a 455 kilómetros por carretera del punto de la traza sevillana donde iba a reponerse el balasto.

A ello se sumaba una oferta que rebajaba hasta un 11,2% el presupuesto de licitación. «Los números no salen: o la piedra se está regalando o se está aportando otro material más barato que no está homologado», decían entonces fuentes del sector.

Los reclamantes alegaron que «la UTE adjudicataria no cumple los requisitos de solvencia técnica o profesional». El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimó su reclamación el 29 de septiembre de 2022.

Adif atribuyó la denuncia a «una serie de suposiciones y cálculos que realiza la recurrente» y defendió que «con que haya una cantera que acredite su solvencia es suficiente a efectos de documentación del expediente de contratación». El tribunal dio su visto bueno a esos argumentos.

El contrato lo firmaron el director general de Adif y Jaime Chouseiro, gerente de Aritec Almonacid y administrador de Áridos Técnicos hasta diciembre de 2021. La Guardia Civil ha constatado que Chouseiro se reunió con Koldo García en el bar New Trujal de Pamplona el 3 de marzo de 2023.

Además, Francisco Coca Sánchez, administrador de Áridos Anfersa, se alojó el 6 de julio de 2021 en el Parador de Granada, el mismo día que pernoctaban allí el exministro José Luis Ábalos y su mano derecha.

Investigación de Adamuz

El expediente ha vuelto al primer plano por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en esa misma línea, que costó la vida a 46 personas. Un técnico despedido asegura que el balasto colocado en el tramo del siniestro era defectuoso.

Los materiales de la vía están en el foco desde el inicio de la investigación. Una diligencia fechada el 9 de octubre de 2026 recoge la respuesta de los laboratorios del Cedex y del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

Los investigadores han reclamado información sobre carriles, soldaduras, traviesas, elementos de fijación y balasto. Los agentes han documentado roturas y fragmentación del hormigón en las traviesas próximas al punto de fractura, además de desplazamientos en las fijaciones.

La juez instructora, Cristina Pastor, ha autorizado el traslado de tramos de carril al CENIM, dependiente del CSIC, y al centro tecnológico AIMEN, que disponen de seis meses para emitir sus informes.

En una vía de alta velocidad, el balasto es lo que menos se ve y lo que más sostiene. En este expediente, lo más elocuente es precisamente lo que nunca llegó: de las 275.000 toneladas comprometidas, ni una sola piedra.