El Partido Socialista, encabezado por su actual dirigente, Pedro Sánchez, busca sumar su tercera legislatura seguida, desde su llegada al poder en junio de 2018, y su reelección en junio de 2023. Pedro Sánchez convocó elecciones tras el fracaso de la aprobación de los decretos-Maricarmen, y tras un insostenible panorama político donde la imagen del partido estaba siendo muy castigada por la gestión del partido al frente de un gobierno que necesitaba coaliciones para gobernar.

De acuerdo con el programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, las principales propuestas de la formación encabezada por Pedro Sánchez se articulan en torno a la vivienda, el empleo, la fiscalidad, las infraestructuras y los derechos sociales.

Vivienda

El gran tema que ha evolucionado en el casus belli de las Elecciones Generales del 29-N.

Parque público de vivienda : impulsar el proyecto CASA 47 para alcanzar las 100.000 viviendas públicas.

: impulsar el proyecto CASA 47 para alcanzar las 100.000 viviendas públicas. Inversión financiera : ejecutar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, junto al programa TU CASA, con 10.000 millones.

: ejecutar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, junto al programa TU CASA, con 10.000 millones. Regulación del mercado : aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda, limitar las subidas de los alquileres, regular los pisos turísticos y mantener la suspensión de los desahucios hasta 2030.

: aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda, limitar las subidas de los alquileres, regular los pisos turísticos y mantener la suspensión de los desahucios hasta 2030. Fiscalidad inmobiliaria: establecer un impuesto específico dirigido a grandes tenedores y fondos buitre.

Empleo, salarios y conciliación

Reducción de jornada : rebajar por ley la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin merma salarial, con el compromiso de avanzar hacia las 35 o 36 horas semanales en 2030.

: rebajar por ley la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin merma salarial, con el compromiso de avanzar hacia las 35 o 36 horas semanales en 2030. Salario Mínimo Interprofesional (SMI) : garantizar por ley que el SMI se mantenga siempre en, al menos, el 60 % del salario medio.

: garantizar por ley que el SMI se mantenga siempre en, al menos, el 60 % del salario medio. Permisos parentales y crianza : crear una prestación de la Seguridad Social para remunerar al 100 % cuatro semanas del permiso parental para hijos menores de ocho años (con una semana adicional para el segundo progenitor) e impulsar una prestación universal por crianza.

: crear una prestación de la Seguridad Social para remunerar al 100 % cuatro semanas del permiso parental para hijos menores de ocho años (con una semana adicional para el segundo progenitor) e impulsar una prestación universal por crianza. Protección por enfermedad y mutuas: establecer una prestación equivalente al 75 % de la base reguladora para trabajadores con cáncer en situación de incapacidad temporal e integrar progresivamente las mutuas en la gestión pública.

Pensiones y reforma constitucional

Blindaje de las pensiones: incorporar a la Constitución la garantía del sistema público de pensiones y su revalorización anual conforme al IPC.

Refuerzo del sistema : elevar el Fondo de Reserva («hucha de las pensiones») hasta los 20.000 millones de euros, culminar la convergencia de las pensiones mínimas, subir la pensión de orfandad del 20 % al 30 % de la base y mejorar las condiciones de jubilación en trabajos penosos o anticipada involuntaria.

: elevar el Fondo de Reserva («hucha de las pensiones») hasta los 20.000 millones de euros, culminar la convergencia de las pensiones mínimas, subir la pensión de orfandad del 20 % al 30 % de la base y mejorar las condiciones de jubilación en trabajos penosos o anticipada involuntaria. Derechos civiles: blindar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución e introducir en el Código Civil la figura jurídica de la «unión de amistad» para reconocer nuevas formas de convivencia y apoyo mutuo.

Servicios públicos: sanidad, educación y dependencia

Sanidad : llevar la inversión sanitaria pública hasta alcanzar el 7 % del PIB y reforzar la atención primaria y la salud mental.

: llevar la inversión sanitaria pública hasta alcanzar el 7 % del PIB y reforzar la atención primaria y la salud mental. Educación : garantizar el acceso universal y gratuito a la educación infantil de 0 a 3 años, ampliar el sistema de becas y aprobar un nuevo Estatuto del Docente.

: garantizar el acceso universal y gratuito a la educación infantil de 0 a 3 años, ampliar el sistema de becas y aprobar un nuevo Estatuto del Docente. Juventud: regular por ley el Consejo de la Juventud de España y dotar de un marco jurídico estable a los consejos autonómicos y locales.

Economía, fiscalidad e industria

Política industrial y ciencia: c rear el Fondo España Crece, dotado con 120.000 millones de euros, aprobar una Ley de Industria y Autonomía Estratégica y elevar la inversión pública en I+D al 1,25 % del PIB (con meta del 1,5 % en 2035), acompañada de estrategias en inteligencia artificial, deep tech y microelectrónica.

rear el Fondo España Crece, dotado con 120.000 millones de euros, aprobar una Ley de Industria y Autonomía Estratégica y elevar la inversión pública en I+D al 1,25 % del PIB (con meta del 1,5 % en 2035), acompañada de estrategias en inteligencia artificial, deep tech y microelectrónica. Reforma fiscal : aumentar la tributación sobre las rentas más altas y las rentas del capital, duplicar el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin) hasta el 0,4 %, elevar la fiscalidad de las grandes tecnológicas y crear un impuesto sobre los viajes de lujo con alta huella de carbono.

: aumentar la tributación sobre las rentas más altas y las rentas del capital, duplicar el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin) hasta el 0,4 %, elevar la fiscalidad de las grandes tecnológicas y crear un impuesto sobre los viajes de lujo con alta huella de carbono. Financiación territorial: reformar el sistema de financiación autonómica, incluyendo mecanismos de condonación de deuda para las comunidades.

Infraestructuras, transición ecológica y política exterior

Transporte e infraestructuras : firmar un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria respaldado por 19.000 millones de euros para conservar la red entre 2026 y 2030, desplegar la Ley de Movilidad Sostenible y restringir los vuelos cortos que cuenten con alternativa ferroviaria.

: firmar un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria respaldado por 19.000 millones de euros para conservar la red entre 2026 y 2030, desplegar la Ley de Movilidad Sostenible y restringir los vuelos cortos que cuenten con alternativa ferroviaria. Política exterior y defensa: mantener el respaldo económico y militar a Ucrania, aplicar un embargo de armas a Israel, impulsar una política migratoria basada en vías regulares y derechos humanos, y situar el gasto en defensa en el 2,1 % del PIB.

Inmigración y protección digital