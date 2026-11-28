OKDIARIO se ha colado en una de las asambleas unitarias que celebran los sindicatos y colectivos de la huelga educativa indefinida contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Allí, los docentes movilizados han planteado sumar a los estudiantes al paro con un lema claro: «Hay que incluir al alumnado en la huelga». También han propuesto saltarse los servicios mínimos y seguir boicoteando los mítines y actos del Ejecutivo madrileño.

La reunión, bautizada como «Asamblea Unitaria 27N», ha tenido lugar este viernes por la mañana en el salón de actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Según el orden del día proyectado en la pantalla, la sesión arrancaba a las 10:20 horas y reservaba el último bloque, el de las propuestas «debatibles», hasta las 13:10 horas. Los organizadores exigían el DNI a la entrada, y pedían además la nómina a los docentes que querían participar en las votaciones con las que se cerraba la asamblea.

El salón estaba abarrotado. Los asientos estaban ocupados y decenas de asistentes seguían la sesión de pie al fondo, la mayoría con las camisetas y sudaderas verdes de la «marea verde». El orden del día lo abría la bienvenida del comité de huelga mixto, que integra CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y STEM junto a las plataformas Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna. Después venían un informe del comité, un repaso de los consensos alcanzados en la anterior asamblea, la del 13 de noviembre y las votaciones.

Entre las ideas lanzadas en la sala figura que los alumnos se vayan de vacaciones sin boletín de notas. Para lograrlo, los asistentes han planteado que se aplacen las juntas de evaluación, el trámite en el que los equipos docentes ponen las calificaciones del trimestre. No es la primera vez que la huelga apunta contra las notas: los profesores en paro ya avanzaron que no evaluarían a sus alumnos.

En la misma línea, en la asamblea se ha defendido incumplir los servicios mínimos que fijó la Consejería de Educación para garantizar que los alumnos no pierdan el curso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado todas las medidas cautelarísimas que pidió el comité de huelga contra esas órdenes, la última este mismo viernes.

Los convocantes también quieren extender el conflicto a otras administraciones y, sobre todo, a las aulas: la consigna es que el alumnado se sume al paro. Además, han llamado a seguir boicoteando los actos del Gobierno regional en plena recta final de la campaña de las generales del 29-N, una estrategia que el comité ya recogía en sus actas internas, donde planeaba reventar sus mítines.

Otra de las propuestas es reclamar una figura que negocie con los huelguistas en nombre de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo. La consejera no reconoce al comité como interlocutor y ha insistido en que la Mesa Sectorial es el único cauce para negociar las condiciones laborales del profesorado. Este mismo viernes, los cuatro sindicatos de esa mesa, CCOO, UGT, CSIF y ANPE, han dejado plantada a Zarzalejo en la reunión convocada para abordar la carrera profesional docente. ANPE llegó a subir a la Consejería, pero decidió no entrar.

Zarzalejo ha respondido que la Comunidad no negociará con un comité que «no está legítimamente representado» y que volverá a sentarse con quienes salgan elegidos en las elecciones sindicales del 3 de diciembre. «Tampoco creo que haya que convocar una huelga como campaña electoral de unas elecciones sindicales», ha señalado.

La huelga indefinida arrancó el 14 de octubre en la enseñanza pública no universitaria. Según la Consejería, alrededor del 60% de los docentes no ha hecho ni un solo día de huelga. El comité ha convocado para esta tarde una manifestación entre Atocha y Sol.