A los 18 años, pocos futbolistas esperan que les llamen para ir convocados con la Selección y menos con un bloque tan definido como el de las vigentes campeonas del mundo. Eso es precisamente lo que le pasó a Silvia Cristóbal, que estaba entrenando con el Real Madrid, sin estar pendiente de la lista que ofrecía Sonia Bermúdez. No contaba con ello, pero entonces le dieron la noticia. «Me puse a llorar, no me lo podía creer», detalla a OKDIARIO desde la concentración de España en Las Rozas.

«Estábamos en unos sprints», recuerda sobre cuando se enteró de la noticia: «Me lo dijo Pau. Pensaba que era broma, que no era verdad». Instantes después, supo que era verdad, que estaba entre las 25 convocadas. «Vinieron todas las compañeras a abrazarme, a darme la enhorabuena. Estoy muy feliz, la verdad», cuenta a este medio.

La jugadora forma parte de la revolución de Sonia Bermúdez para este parón internacional en el que España jugará dos amistosos ante Chile y Venezuela. Dos partidos que servirán de experimento y de prueba de cara al Mundial. La seleccionadora ha dejado en casa a muchas de las estrellas de este equipo y ha llamado a filas a otras para ver cómo encajarían en su esquema. Quién sabe, por tanto, si en unos meses encontramos a la defensora madridista siendo una fija en este equipo.

Tras ello, lo que hizo fue hablar con su familia, que es una parte clave del desarrollo de esta futbolista, a la que, dada su juventud, todavía van a buscar tras los entrenamientos a Valdebebas: «Llamé a mis padres y a mi hermano, que encima tenían que venir a por mí. Se lo dije y supercontentos. Luego nos fuimos a celebrarlo por ahí. La primera vez es única, nos fuimos a celebrarlo».

Alegre y risueña se muestra Silvia Cristóbal durante el cuarto de hora que dura la charla con OKDIARIO. No es para menos. Tiene claro que viene a disfrutar y, sobre todo, a aprender de esta experiencia. Algo que califica como «el sueño de cualquier jugadora», porque a sus 18 años ya ha llegado a lo máximo, una absoluta en la que espera asentarse.