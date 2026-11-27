En 1978, frente a la costa de Yarmouth, en Massachusetts, el Departamento de Recursos Naturales de Yarmouth, en colaboración con la División de Pesca Marina de Massachusetts, creó el primer arrecife artificial autorizado en el estado, con una superficie delimitada de127 acres, equivalentes a más de 50 hectáreas. Ubicado a en Nantucket Sound, a unos 3,5 kilómetros de la desembocadura del río Bass, las estructuras estaban formadas por entre tres y cinco neumáticos rellenos de hormigón.

Según las autoridades, el objetivo es que permanecieran estables en el fondo marino y crearan diferentes alturas y relieves, y el uso del hormigón como elemento de lastre fue fundamental para garantizar la estabilidad de estas estructuras. A diferencia de otros proyectos en los que se utilizaron neumáticos sin una sujeción adecuada, los módulos instalados en Yarmouth se diseñaron para permanecer firmes en el fondo marino. Décadas después, varios buzos comprobaron que apenas se habían desplazado.

El arrecife artificial frente a la costa de Yarmouth

Las primeras estructuras estaban formadas por grupos de entre tres y cinco neumáticos rellenos de hormigón y unidos entre sí. En 1978 se colocaron alrededor de 1.500 módulos y, posteriormente, en 1994, se incorporaron otros 1.000, hasta sumar aproximadamente 2.500 unidades.La zona autorizada para el proyecto ocupa unas 51 hectáreas, pero, según la documentación publicada en 2012, los materiales instalados representaban menos del 1% de la superficie permitida. Este dato permite hacerse una idea más precisa de cómo estaban repartidas las estructuras en el fondo marino.

El arrecife fue ampliándose con nuevas aportaciones en 1981, 1995 y 1998. Desde 2014, se han llevado a cabo 22 actuaciones, en las que se han añadido más de 17.000 toneladas de materiales procedentes de obras y proyectos públicos. Asimismo, las autoridades de Massachusetts dejaron de utilizar neumáticos para ampliar el arrecife y empezaron a recurrir a granito, hormigón limpio y otros elementos autorizados. Estos materiales permiten crear diferentes relieves en el fondo marino sin necesidad de utilizar cubiertas usadas. En 2020, por ejemplo, se depositaron alrededor de 2.210 yardas cúbicas (1.690 metros cúbicos) de nuevos materiales para continuar ampliando el hábitat marino.

La evolución del arrecife ha sido objeto de seguimiento tanto por parte de las autoridades como de diversos proyectos de investigación. Entre los trabajos realizados destaca un estudio publicado en 2020 en la revista científica Estuaries and Coasts, que analizó varios hábitats submarinos de la zona mediante cámaras instaladas en el fondo marino. Los resultados revelaron diferencias significativas en la presencia de peces: en las áreas con estructuras de arrecife, los primeros ejemplares aparecían tras una media de 33 segundos, mientras que en los fondos arenosos sin estructuras era necesario esperar alrededor de 502 segundos, es decir, más de ocho minutos.

Un estudio llevado a cabo por la División de Pesca Marina identificó 11 especies de peces y otras 10 de invertebrados en la zona. Los ejemplares de peces fueron más numerosos en aquellos puntos donde se concentraba una mayor cantidad de estructuras del arrecife. Entre los invertebrados detectados se encontraban langostas, cangrejos, anémonas, almejas y esponjas. El informe concluyó que el lugar constituía un hábitat beneficioso para la actividad pesquera y destacó que llevaba más de 30 años manteniéndose estable y en funcionamiento.

Ahora bien, el caso de Yarmouth no justifica arrojar residuos al mar. Su desarrollo estuvo sujeto a autorización y control. La experiencia demuestra que estos proyectos requieren materiales estables, estudios previos, supervisión continua y medidas para evitar daños en los ecosistemas naturales.

El proyecto fallido de Florida

Durante la década de 1970, frente a la costa de Fort Lauderdale, en Florida, se desarrolló otro proyecto con una finalidad similar: aprovechar neumáticos usados para construir un arrecife artificial que favoreciera la presencia de peces. En esta ocasión, se depositaron entre uno y dos millones de cubiertas en el fondo del mar, en una instalación conocida como «Osborne Reef».

Sin embargo, los resultados fueron muy diferentes a los esperados. Los neumáticos se agruparon y se unieron mediante sistemas de sujeción que acabaron deteriorándose por efecto de la corrosión del agua salada. Como consecuencia, las corrientes marinas, las tormentas tropicales y los huracanes desplazaron numerosas cubiertas, que llegaron a alcanzar arrecifes naturales cercanos y provocaron daños en los corales.

La situación llegó a ser tan preocupante que las autoridades de Florida pusieron en marcha un programa para retirar los neumáticos del fondo marino. Según los datos del Departamento de Protección Ambiental del estado, entre 2015 y 2025 se habían extraído más de 535.000 unidades. Sin embargo, a pesar de los trabajos, las labores de limpieza continúan y todavía permanecen cientos de miles de neumáticos bajo el agua.

Además del riesgo de desplazamiento y de los daños físicos que pueden ocasionar en otros ecosistemas, los neumáticos también pueden liberar sustancias químicas a medida que se degradan y se fragmentan en partículas más pequeñas. En este contexto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advierte de que los arrecifes artificiales construidos con estos materiales no siempre favorecen el aumento de las poblaciones de peces.