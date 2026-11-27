El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado un gasto «de emergencia» de 1,5 millones de euros para la destrucción de cayucos en las Islas Canarias ante el «alto volumen de llegadas» al archipiélago en los últimos días. Así lo ha acordado el Consejo de Ministros de este martes, la última reunión del Ejecutivo en plenas funciones antes de las elecciones del 29 de noviembre.

El Consejo de Ministros acordó hacer un encargo a la pública Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) para la «destrucción, carga, gestión y transporte de residuos de embarcaciones destinadas al tráfico irregular de personas» que se hayan interceptado en las costas del archipiélago.

La vigencia de este contrato va del 30 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027 y tendrá «un importe máximo de 1.500.000 euros». De ellos, medio millón se destinará de ahora hasta el 31 de diciembre y el resto, los dos primeros meses de 2027.

«Un centenar de embarcaciones»

La referencia con los acuerdos del Ejecutivo alude a la Delegación de Gobierno de Canarias que alertó del «alto volumen de llegada de embarcaciones, especialmente en el mes de septiembre, debido a la mejora de condiciones de navegación». Tal y como detalla la administración socialista, al llegar a las costas, se queda «en puerto una embarcación que debe ser custodiada, retirada y destruida». «Entre enero y septiembre, llegaron un centenar de embarcaciones», detallan.

El Ejecutivo describe lo vivido en Canarias como «una situación de grave peligro» y que «crece de manera acumulativa con cada nueva llegada». «Comprometen la operatividad portuaria y la seguridad de la navegación y operaciones de salvamento; contienen residuos peligrosos; generan riesgos sanitarios; son susceptibles de sustracción y reutilización», indican desde el Gobierno.

El Gobierno, además, asegura que es «necesario declarar la emergencia en la tramitación de dicho encargo, ante la situación de grave peligro descrita». «Se considera justificada la necesidad de superar el límite del 50% de su importe de subcontratación (hasta un 83,89%), debido tanto a la urgencia como a la naturaleza de los servicios», detalla el Ejecutivo. Esto, a ojos de la administración socialista, «permitirá garantizar la mayor celeridad y un control efectivo del servicio».

Emergencia en Canarias

El Gobierno de Canarias declaró este miércoles la emergencia por la situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad que atraviesa El Hierro ante la llegada masiva y continuada de personas migrantes por vía marítima.

El Gobierno de Canarias ha contabilizado 12.967 inmigrantes llegados a las costas hasta este lunes, a los que hay que sumar otros 3.200 llegados desde entonces. De entre ellos, habían llegado 983 menores, lo que elevaba hasta los 3.325 los menores extranjeros no acompañados en las islas. El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, aseguró que la situación era «muy complicada».

La presión sobre los recursos sanitarios es uno de los principales motivos de preocupación. El Hospital Nuestra Señora de los Reyes tiene actualmente 18 inmigrantes hospitalizados: 12 ingresados en planta y otros seis atendidos en Urgencias, según los datos recopilados. El centro, de carácter comarcal y con una capacidad de unas 30 camas, ha tenido que habilitar espacios extraordinarios para atender a los pacientes ante el incremento de las llegadas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, de nuevo ante su iniciación, como ocurrió en Ceuta, intervención de la UME y hospitales de campaña.

La situación ha obligado también a instalar un hospital de campaña en San Andrés, junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), para realizar las primeras valoraciones médicas y evitar que todos los casos tengan que ser derivados al hospital de Valverde. El dispositivo permite identificar las patologías que requieren atención inmediata y determinar qué personas pueden continuar su traslado a otros puntos del archipiélago o de la Península.