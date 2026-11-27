«Feijóo tiene asumida su misión, España no puede seguir en manos de gente indolente». Lo afirma María José Catalá en una entrevista a OKDIARIO a horas ya, casi, de que abran las urnas en la elecciones generales más cruciales, probablemente, desde los comienzos de la democracia. Para Catalá la campaña de bailes y besos del PSOE ignorando el dolor de las familias de los 115 muertos de Adamuz y Urda es «indecente».

María José Catalá, alcaldesa de Valencia y candidata número 1 del PP al Congreso por la provincia, afirma: «Veo a Feijóo en su mejor momento, ya en un rol de gestión y consciente de lo que se encontrará». La alcaldesa de Valencia cree que «Feijóo lleva preparándose para esto toda la vida» y confiesa que le produce «tranquilidad, paz y esperanza saber que él es consciente de lo duro que va a ser todo». Según la candidata del PP, «la única forma de levantar España es tener a Feijóo de presidente». Y afirma con rotundidad: «Para España no hay otro escenario posible el domingo que no sea la victoria de Feijóo».

«España ha ido retrocediendo desde 2018», señala María José Catalá. La candidata recuerda que los gobiernos de Sánchez han hundido y empobrecido a la clase media y han destrozado los servicios públicos. Los accidentes ferroviarios de este año son la más trágica expresión: «Y mientras el PSOE baila en los mítines como si nada fuera con ellos o nada hubiera pasado».

Catalá constata, además, que «todo el entorno de Sánchez está contaminado de corrupción» y que «él nunca sabe nada». «La respuesta del PSOE ante la corrupción es bailar», insiste. Y lamenta: «Nos toman por tontos. ¿Se creen que vamos a olvidar todo por verles bailar y darse besos?». María José concluye: «Deberían pedir perdón e irse a su casa».

Lo mismo deberían hacer, según María José Catalá, con las mujeres víctimas de las pulseras antimaltrato defectuosas y bajo sospecha de corrupción en su contratación. La alcaldesa acaba de estar con una de ellas: «Nos piden que el próximo gobierno se tome en serio esto. Se han sentido vulnerables, abandonadas y engañadas».

Como engaño es la ‘gran’ oferta de pisos públicos para Valencia que ha hecho CASA 47, la empresa estatal del ministerio de Vivienda que gestiona el parque público de vivienda: «Ha ofrecido a Valencia una sola vivienda en alquiler de más de 900 euros». De risa. Le pidieron a la alcaldesa que la promocionara bien.

Bernabé, Morant y ¿pucherazo?

«Pilar Bernabé es una artista de la mentira». Así define María José Catalá a su rival del PSOE por Valencia: «Es la delegada de Sánchez». Puro sanchismo: «Sánchez, Pilar Bernabé y Diana Morant necesitan agitar el odio, la confrontación y el miedo».

De Diana Morant, lanzada en esta campaña a los insultos y las descalificaciones, Catalá dice: «Diana Morant es irrelevante en Valencia que es lo peor que te puede pasar en política y ha optado por las salidas de tono». La todavía ministra afirmó hace unos días que Sánchez se quedó con ganas de darle «cuatro bofetadas» a Feijóo en el primer debate televisado. Luego, le llamó «energúmeno».

María José Catalá, doctora en Derecho Constitucional, prefiere no alimentar la desconfianza sobre el proceso electoral del domingo. Otra cosa es Pedro Sánchez: «No me extrañaría que intentara un fraude electoral. Si pudiera lo haría». Por eso señala que «cuando escuché lo de las urnas de cartón en los consulados sentí un escalofrío».

Su futuro político

«Yo sólo quiero ser alcaldesa de Valencia», asegura María José Catalá. Le preguntamos si será alcaldesa y diputada y, por tanto, conservará su escaño en Madrid: «Veremos. Mi primera misión es hacer a Feijóo presidente. Después, todo lo supedito a que la alcaldía esté bien representada». En mayo son las elecciones municipales y autonómicas. Génova no ha confirmado aún al candidato a la Generalitat.

María José Catalá, alcaldesa y candidata, se desdobla estos días sacando tiempo al tiempo: «Valencia no puede parar por la campaña». Ya fue, entre 2007 y 2012, alcaldesa de Torrent, la ciudad natal de José Luis Ábalos. Sus dos hijos pequeños le esperan en casa cada noche: «¿Conciliación en campaña? Complicada, es todo al mismo tiempo».