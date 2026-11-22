La ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, también tildó de «energúmeno» al líder del PP y candidato de los populares a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en el mitin de Onteniente, Valencia, el pasado viernes. Es decir, en el acto en que ella misma aseguró que se quedó con ganas de que Sánchez le diera «cuatro bofetadas bien pegadas» a Feijóo, en referencia al debate cara a cara que ambos habían protagonizado 24 horas antes, el pasado jueves, y que dio a Feijóo como claro ganador. En concreto, Diana Morant expresó en el mitin de Onteniente que «eso es lo que vi yo ayer en el debate. De verdad. Vi a un presidente y a un energúmeno, allí, que quería hacer lo mismo que en el año 23».

Onteniente, la localidad en que Diana Morant pronunció el discurso que contenía lo de las bofetadas a Feijóo y donde tildó al líder popular de energúmeno, es la localidad de donde procede la secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, la también valenciana Rebeca Torró. En el acto de este pasado viernes, Rebeca Torró no solo estaba presente, sino que intervino. Al igual que la cabeza de lista por el PSOE en la provincia de Valencia, Pilar Bernabé.

Tal como ha publicado OKDIARIO, el Partido Popular ya exigió este mismo sábado una rectificación inmediata a Diana Morant, a quien acusó de querer solventar la derrota del presidente del Gobierno en el cara a cara a través de agresiones físicas. Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo rechazan las palabras vertidas por Morant durante un mitin del PSOE en Onteniente, Valencia, este viernes, en el que expresó: «Yo sé que a todos nos habría gustado que ayer el presidente también le hubiera dado cuatro bofetadas bien dadas».

Hay que recordar que Diana Morant también se refirió en el arranque de la campaña socialista en Elda (Alicante) al alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, como «el pecho paloma ese». Más recientemente, este pasado sábado, tal como también publicó OKDIARIO, Diana Morant tildó a la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «machista», «maleducada» y «mala persona». Y no dudó, en un momento de su intervención, también en Alicante, de gritar «Mazón a presó» (Mazón a prisión).

Por contra, también en Alicante, Diana Morant llegó a manifestar del presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, que: «Ya solo le falta que cuando se pone la camiseta se quite la camisa que lleva y entonces ya mayoría absolutísima, ¿eh? Una propuesta que lanzo yo. Yo lanzo esa propuesta».