Las plataformas de streaming están dando una segunda oportunidad a películas que se estrenaron hace tiempo y que sus usuarios redescubren en el momento que llegan a su catálogo. Esto es lo que está ocurriendo actualmente con la cinta de acción y aventuras En el corazón del mar que está dirigida por Ron Howard, se estrenó en 2015 y que se encuentra actualmente disponible en el catálogo de la plataforma Netflix. Una cinta en la que se cuenta la historia real del hundimiento del ballenero Essex en 1820 y la posterior odisea de supervivencia de su tripulación. Esta historia fue la que inspire al escritor Herman Melville para escribir Moby Dick y es una más de las adaptaciones de esta tragedia junto con la clásica de John Huston de 1956 que está protagonizada por el actor Gregory Peck que interpreta el papel del capitán del barco ballenero.

La película En el corazón del mar fue dirigida por Ron Howard y cuenta con un guion de Charles Leavitt a partir de una historia desarrollada junto a Rick Jaffa y Amanda Silver. Está basada en el libro histórico homónimo de Nathaniel Philbrick, que narra el naufragio real del ballenero Essex en 1820. El rodaje de esta película que ahora se puede ver en Netflix fue bastante duro por las condiciones climáticas ya que para recrear las tormentas se utilizaron cañones que arrojaban litros de agua helada sobre los actores.

Además, uno de los puntos fuertes de esta película es su reparto ya que cuenta con actores como Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland Brendan Gleeson. Thomas Nickerson y Jordi Mollà. En el corazón del mar es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones de acción y aventuras y los que quieran ver otra adaptación de la historia que inspiró Moby Dick, la novela clásica de la literatura americana.

¿Qué ocurre en la película En el corazón del mar?

Como ya hemos comentado esta cinta narra la historia real del hundimiento del ballenero Essex en 1820 tras el ataque de una ballena blanca enorme y la odisea que pasó su tripulación para sobrevivir. En la película se cuentan dos historias que luego se entrelazan y se completan.

En la primera se relata como el joven escritor Herman Melville visita al posadero Thomas Nickerson en Nantucket en 1850 y le ofrece dinero si le cuenta que sucedió treinta años con el ballenero Essex. Nickerson es el último superviviente con vida de esta tragedia y nunca ha contado a nadie lo que ocurrió, pero acepta contarle la verdad a Melville para liberar su conciencia.

La segunda historia comienza en 1819 cuando el barco Essex zarpa de Nantucket para llenar sus bodegas de aceite de ballena. Aunque al principio la travesía parece tranquila, pronto surgen fricciones entre el inexperto capitán George Pollard y el veterano primer oficial Owen Chase.

La tripulación no logra grandes capturas y decide poner rumbo al Pacífico sur, lugar en el que un capitán español les ha contado que ha visto una enorme ballena blanca. El barco sufre el ataque de este animal que lo destroza y desde ese momento tienen que luchar por sobrevivir.

Al final, veinte supervivientes se quedaron a la deriva en tres botes a miles de kilómetros de la costa de Sudamérica y pasaron tres meses en el mar enfrentándose al hambre, la deshidratación y las terribles tormentas. Los supervivientes tuvieron que tomar algunas medidas desesperadas para lograr salir con vida de esta terrible aventura.

El reparto de esta cinta de acción

Los protagonistas de esta película son el actor Chris Hemsworth que da vida a Owen Chase, el primer oficial del barco, y Benjamin Walker que interpreta el papel del capitán George Pollard, Jr., que es la máxima autoridad del Essex. También tienen un papel de peso los actores Cillian Murphy que interpreta el papel de Matthew Joy, el segundo oficial del barco y el amigo leal de Chase y Tom Holland al joven grumete Thomas Nickerson.

En la tripulación del Essex también están Frank Dillane que da vida a Henry Coffin , el primo joven y consentido del capitán Pollard, Joseph Mawle a Benjamin Lawrence, el arponero principal del Essex, Paul Anderson a Caleb Chappel, el timonel de la tripulación o Gary Beadle a William Bond, el despensero.

Los otros marineros que tienen que sobrevivir son Edward Ashley que da vida a Barzillai Ray, Ramsdell interpretado por el actor Sam Keeley, Osy Ikhile a Richard Peterson e Jamie Sives a Isaac Cole.

El actor Brendan Gleeson interpreta el papel de Thomas Nickerson que es el último superviviente del Essex que cuenta esta aventura décadas después por primera vez y Ben Whishaw el del escritor Herman Melville que entrevista a Nickerson en 1850 para conocer la historia real que inspiraría su novela Moby-Dick. También en el reparto están los actores Michelle Fairley que da vida a la esposa del Thomas Nickerson, Charlotte Riley a Peggy Chase a la esposa embarazada de Owen Chase y el actor español Jordi Mollà al capitán de un barco ballenero español con el que se cruzan en el camino y que les advierte sobre la existencia de la gigantesca ballena blanca.