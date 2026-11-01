Chris Hemsworth revela el papel más duro de su carrera, que le pasó factura física y mental durante el rodaje

El actor Chris Hemsworth ha participado en más de 30 películas entre las que destacan Thor (2011), Los Vengadores (2012), Rush (2013), Furiosa: De la saga Mad Max (2024) y Transformers One (2024). En la mayoría de ellas ha interpretado papeles de acción para los que se ha tenido que preparar físicamente. Por ejemplo, cuando ha interpretado a Thor, el actor Chris Hemsworth mostraba un cuerpo fuerte y musculado. El actor ha confesado que una de estas películas fue demasiado complicada para el propio actor En el corazón del mar (In the Heart of the Sea) que se estrenó en 2015. Una película en la que se contaba la historia de la tripulación del ballenero Essex el cual sufrió el ataque de una gigantesca ballena blanca en 1820 y que fue la inspiración del autor Herman Melville para escribir la novela Moby Dick.

La película En el corazón del mar, que se puede alquilar en Prime Video y Apple TV+, fue dirigida por Ron Howard y el guion ha sido escrito por Charles Leavitt, Rick Jaffa y Amanda Silver. Una cinta que está basada en la novela de no ficción En el corazón del mar: La tragedia del ballenero Essex de Nathaniel Philbrick y que está protagonizada por los actores Chris Hemsworth y Cillian Murphy, al que conocemos por la serie de Netflix Peaky Blinders y en la cinta Oppenheimer. A nivel comercial la película fue un rotundo fracaso a nivel mundial porque no logró recuperar en la taquilla de los cines los 100 millones de dólares que tuvo de presupuesto.

¿Por qué fue el rodaje tan complicado para el actor Chris Hemsworth?

El actor comentó que para lograr el efecto que se necesitaba en este complejo y duro rodaje gran parte del barco se construyó en un enorme depósito de agua y todos los días a los actores les echaban cientos de litros de agua fría encima. Los actores tuvieron que pasar largas jornadas de filmación empapados, muertos de frío y expuestos a las inclemencias del tiempo en alta mar.

Una situación muy complicada que tuvieron que sufrir los actores que participaron en este rodaje. Chris Hemsworth lo explicó de esta manera durante las entrevistas de promoción de la película En el corazón del mar: «Estábamos todos agotados. Nos sentíamos miserables. Estábamos mojados, cansados y hambrientos. Fue realmente intenso. Incluso esta fatiga empezó a hacer efecto mentalmente. Me di cuenta de lo sensible que me volvía, incluso a las cosas más pequeñas. Así que no, no fue nada divertido, y probablemente aún menos para las personas que nos rodeaban y que tuvieron que lidiar con nuestros cambios de humor».

Además, para que pareciesen hombres desnutridos todo el reparto tuvo que someterse a una dieta extrema de apenas 500 a 700 calorías diarias. Los actores solo podían ingerir una porción minúscula de ensalada o verduras hervidas, un huevo cocido como fuente de proteína, un puñado pequeño de frutos secos o bayas y una gran cantidad de agua y café solo para engañar al estómago y mantener la energía en los días de los días de rodaje. Como consecuencia, algunos miembros del reparto experimentaron grandes cambios de humor y fatiga mental crónica.

El actor Chris Hemsworth perdió 15 kilos y después del rodaje tenía mal aspecto ya que estaba esquelético y demacrado. Después de esta tremenda experiencia, el actor tuvo que hacer un proceso inverso de alimentación masiva para recuperar su peso para su futuros proyectos.

La carrera como actor de Chris Hemsworth

El actor Chris Hemsworth nació en la ciudad australiana de Melbourne el 11 de agosto de 1983. Sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación fueron dando vida al personaje de Kim Hyde en la serie dramática Home and Away en la que rodó 171 episodios entre 2004 y 2007.

Su debut como actor en el cine fue con el papel del Capitán Kirk en la escena inicial de Star Trek (2009) dirigida por J. J. Abrams. El éxito le llegó con el papel de Thor en las películas del Universo cinematográfico de Marvel. Hemsworth ha protagonizado las películas Thor (2011), The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y Thor: Love and Thunder (2022).

También ha sorprendido a sus seguidores con papeles en comedias como Vacation (2015), Ghostbusters (2016) y Men in Black: International (2019), además de películas bélicas como 12 Strong (2018), Extraction (2020) y Extraction 2 (2023).

Si nos fijamos en su carrera como actor, lo cierto es que su papel en En el corazón del mar es uno de los que más nos ha sorprendido por su aspecto físico y por su complejidad. Una película que merece la pena ver para conocer la aterradora historia real del ballenero Essex.