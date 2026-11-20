La vida de Brian May ha estado ligada durante décadas a los grandes escenarios, las giras internacionales y el éxito de Queen, una de las bandas más importantes de la historia de la música. Sin embargo, lejos de los focos y de los aplausos, el guitarrista británico ha desarrollado una faceta mucho menos conocida que demuestra hasta dónde llega su compromiso con la naturaleza.

A sus 79 años, ha conseguido transformar antiguos terrenos agrícolas del sur de Inglaterra en una extensa reserva natural privada con más de 100.000 árboles y arbustos autóctonos.

El proyecto supone mucho más que una iniciativa de jardinería o una inversión inmobiliaria. May decidió dedicar una importante superficie de terreno a recuperar un ecosistema que había desaparecido progresivamente debido a la actividad agrícola.

El resultado es May’s Wood, un bosque que lleva su nombre y que se ha convertido en uno de los proyectos medioambientales más personales del músico. Lo que comenzó como un conjunto de parcelas destinadas a la agricultura y la ganadería es hoy un espacio en el que conviven árboles de distintas especies, praderas naturales y zonas protegidas para favorecer la recuperación de la biodiversidad.

Una gran propiedad muy interesante

Para entender la dimensión de esta iniciativa hay que remontarse a la situación que presentaban estos terrenos antes de la llegada del guitarrista. En las proximidades de Bere Regis, en el condado inglés de Dorset, se extendían numerosas hectáreas dedicadas principalmente al cultivo y al aprovechamiento ganadero.

El músico compró inicialmente alrededor de 63 hectáreas de terreno y posteriormente amplió la superficie con la incorporación de otras parcelas colindantes. De esta manera, consiguió disponer de una extensión considerable para desarrollar un proyecto de restauración ambiental que necesitaba espacio y sobre todo tiempo para dar sus frutos.

La iniciativa empezó a tomar forma en septiembre de 2013, cuando Brian May puso en marcha los trabajos junto a Save Me Trust, una organización sin ánimo de lucro que había fundado para defender a los animales y promover iniciativas de protección de la fauna silvestre.

Más de 100.000 árboles

Uno de los momentos más simbólicos de esta aventura tuvo lugar durante la primera jornada de plantación. Brian May quiso que la transformación comenzara con la participación de las personas que vivían en los alrededores, por lo que invitó a vecinos y escolares de una institución educativa cercana a colaborar en la iniciativa.

El guitarrista fue el encargado de colocar el primer roble del futuro bosque, un gesto que marcó el comienzo de una transformación que se prolongaría durante muchos años. Aquella jornada terminó con aproximadamente 600 ejemplares plantados, una primera aportación que permitió visualizar el alcance que podía llegar a tener el proyecto.

A partir de entonces, los trabajos continuaron con la incorporación de diferentes variedades de árboles y arbustos. Entre las especies elegidas se encontraban robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres y nogales, además de otras plantas autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de Dorset.

La evolución fue especialmente significativa durante los primeros 10años. Cuando la iniciativa cumplió una década, en 2023, la cifra de árboles y arbustos plantados había alcanzado los 101.000 ejemplares. Un número que refleja la magnitud de una actuación que ha requerido planificación, participación y un compromiso mantenido en el tiempo.

Una apuesta por la naturaleza

La verdadera finalidad de May’s Wood no se mide únicamente por la cantidad de árboles que han conseguido plantar. Para Brian May, el éxito de la iniciativa depende especialmente de que el entorno vuelva a ofrecer unas condiciones adecuadas para que distintas especies animales puedan establecerse en él.

Conforme fueron creciendo las nuevas plantaciones, comenzaron a observarse cambios en el paisaje. Los insectos, las aves y los pequeños mamíferos encontraron nuevos espacios para alimentarse, reproducirse y protegerse, algo especialmente importante en una zona que había estado sometida durante décadas a una actividad agrícola intensiva.

Las praderas con flores silvestres desempeñan un papel destacado en esta recuperación. Su presencia facilita la llegada de abejas, mariposas y otros polinizadores que necesitan este tipo de vegetación para sobrevivir. Al mismo tiempo, los setos y las áreas de vegetación más espesa ofrecen refugio a numerosos animales.

También se han mantenido zonas con acceso humano restringido para proteger a determinadas especies, especialmente aquellas aves que construyen sus nidos directamente en el suelo. De esta manera, el bosque no se ha concebido como un espacio recreativo convencional, sino como un hábitat en el que la protección de la fauna tiene prioridad.

Un legado que va más allá de la música

Brian May ha demostrado durante toda su trayectoria que sus intereses no terminan cuando abandona el escenario. Aunque su nombre permanece inevitablemente unido a Queen y a algunos de los grandes éxitos del rock, también ha dedicado una parte importante de su vida a iniciativas relacionadas con la conservación animal y la protección del medioambiente.

May’s Wood representa precisamente esa otra faceta del músico. En lugar de buscar un resultado inmediato, decidió embarcarse en una transformación cuyos efectos más importantes tardarían décadas en hacerse visibles. Un bosque necesita tiempo para crecer y alcanzar su madurez, por lo que buena parte del verdadero resultado de este trabajo llegará cuando los árboles plantados sean mucho más grandes.

Así, mientras millones de personas recuerdan a Brian May por su guitarra y su papel fundamental en Queen, el artista también está construyendo un legado muy diferente en el sur de Inglaterra. Más de 100.000 árboles, decenas de hectáreas recuperadas y un refugio para la fauna silvestre son el resultado de una iniciativa que demuestra que su compromiso con la música no es la única huella que quiere dejar en el mundo.