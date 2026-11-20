Mónica Naranjo es una de las voces más reconocidas de la música española. Nacida en Figueras (Cataluña) en 1974, su carrera despegó en los años 90, especialmente tras publicar «Palabra de mujer» en 1997, un álbum que superó los dos millones y medio de copias vendidas. A lo largo de su trayectoria ha publicado siete discos de estudio y seis álbumes en directo, con más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo. También ha recibido tres World Music Awards y ha participado en programas de televisión como «Tu cara me suena», «Operación Triunfo» y «Mask Singer».

Tras atravesar una etapa personal complicada y alejarse durante un tiempo de la industria musical, regresó en 2008 con «Tarántula», cuyo sencillo «Europa» encabezó las listas españolas durante seis semanas consecutivas. Desde entonces, ha explorado diferentes estilos musicales, desde el pop hasta la electrónica, consolidando una trayectoria de más de tres décadas. Ahora, la cantante acaba de publicar «Me reconstruí», una reinterpretación de un tema de Nicole Croisille.

El testimonio de Mónica Naranjo sobre la salud mental

«Como artista, te puedo decir que entiendo a algunos compañeros que a veces les pasé factura. Lo entiendo. Porque esto es muy salvaje. España sigue siendo un país donde pedir ayuda psicológica o psiquiátrica es como, «está loco». No, no está loco. Es que es tan importante como entrenar la voz, entrenar la mente y saber qué puede pasar. La mente hay que entrenarla mucho más que el cuerpo. Si quieres llegar sano a este recorrido, porque no todos lo pueden decir», comenta en la entrevista a LOS40.

Precisamente, su salud mental ha sido un factor clave a la hora de renunciar a algunas oportunidades profesionales. Muchos se preguntan por qué nunca ha querido representar a España en Eurovisión, a pesar de tener una de las mejores voces de nuestro país. Sin embargo, tomó esa decisión al ser consciente de la fortaleza emocional que requiere afrontar toda la presión y el desgaste que se generan durante los meses previos a la actuación. Por este motivo, ha preferido no participar, aunque reconoce que el festival sería una gran oportunidad.

Sobre cómo le gustaría que se recordara su trayectoria, reconoce que nunca se lo ha planteado. «En este último año han llegado cosas muy interesantes como que querían hacer un spin-off de mi vida en México. Otro que quería grabar estos próximos años en los que voy a estar retirada. Y yo les dije ni de coña. O sea, al final yo lo que creo es que todos nacimos con un sino. Mi sino es este, lo tengo clarísimo porque toda la vida he sabido que yo estaba destinada a hacer lo que hago y es mi manera de obrar bien en el mundo y sanar. Porque la música sana. Ese es mi propósito de vida y hasta que lo cumpla yo creo que me iré el día que ya haya cumplido el propósito con el que he venido a este plano de la vida que es hacer que la gente sea feliz con lo que hago», explica.

El precio de la fama

Detrás de los escenarios, existe una parte de la industria musical que nadie ve: la presión constante, las expectativas del público y la exposición mediática. Para muchos artistas, mantener el equilibrio entre su carrera y su vida personal puede convertirse en una auténtica pesadilla, generando un desgaste que no siempre resulta fácil de gestionar.

La salud mental, al igual que la preparación artística, requiere tiempo y atención, sobre todo en una industria tan exigente como la musical. Aprender a poner límites implica reconocer qué situaciones pueden acabar pasando factura y entender que ningún éxito profesional debería estar por encima del bienestar.

¿Es peligrosa?

Un estudio elaborado por los investigadores C. R. Epstein y R. J. Epstein, profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Queensland, titulado «Death in The New York Times: the price of fame is a faster flame», ofrece unas conclusiones sorprendentes. La vejez es la principal causa de fallecimiento entre funcionarios, profesionales liberales, académicos, profesores y médicos. Sin embargo, es mucho menos frecuente entre cantantes, actores, actrices y otros profesionales del ámbito creativo.

Asimismo, el segundo grupo, relacionado con la fama, mostraba una mayor asociación con el consumo de las drogas recreativas, así como con el uso de sustancias psicoactivas, entre ellas ansiolíticos y opiáceos. También se observaron diferencias significativas en el consumo de tabaco y alcohol respecto al grupo de personas no famosas, entre las que había una mayor proporción de no fumadores y no bebedores.

Por otro lado, las presiones psicológicas y familiares asociadas a una vida pública exitosa pueden favorecer comportamientos autodestructivos a lo largo de los años. Aunque entre algunos famosos fallecidos se han identificado antecedentes de educación excesivamente permisiva, abusos o malos tratos, los autores plantean que estas podrían estar más dispuestas a asumir importantes costes físicos y psicológicos a cambio de alcanzar la fama.