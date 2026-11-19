En España, el Nivel de Alerta Antiterrorista se organiza mediante una escala formada por diferentes grados: el Nivel 1 indica un riesgo bajo; el Nivel 2, moderado; el Nivel 3, medio; el Nivel 4, alto; y el Nivel 5, muy alto. Su aplicación depende de la valoración de la amenaza terrorista que realizan las autoridades en cada momento, teniendo en cuenta las circunstancias y la información disponible.

«El Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista sigue la estrategia nacional e internacional basada en cuatro pilares, Prevenir, Proteger, Perseguir, así como la preparación de la Respuesta, y establece las directrices generales que, partiendo de un esfuerzo permanente en el ámbito preventivo, permitan asegurar la detección, seguimiento, análisis y evaluación continuada del riesgo de atentado terrorista, así como la puesta en marcha y coordinación de los dispositivos preventivos en caso necesario, entendidos éstos como el conjunto de acciones llevadas a cabo con anterioridad a que se materialice un atentado terrorista con el objetivo de evitar que se produzca», detalla el Ministerio del Interior.

Las claves para sobrevivir en un tiroteo

Juan Astray, ex militar español, que se define como «hijo de la Legión y del Cristo de la Buena Muerte», ha trabajado como escolta de políticos, jueces, fiscales y empresarios, además de proteger a futbolistas y mujeres maltratadas. También ha ejercido como jefe de seguridad privada de personalidades en México y ha participado en guerras como las de Bosnia, Irak, Ucrania y Somalia. Recientemente, ha participado en «The Wild Project», el pódcast presentado por Jordi Wild, donde ofreció algunas pautas que pueden ayudar a sobrevivir en medio de un tiroteo.

Durante la conversación, habló de la importancia de analizar cada situación antes de actuar. «Hay que trabajar con la cabeza y no por eso somos cobardes», afirma. Cuando se encuentra al frente de una trinchera, necesita valorar aspectos como la distancia, el número de vehículos, el armamento y la cantidad de hombres que se aproximan.

También recordó algunos de los momentos más duros que vivió durante los enfrentamientos armados, incluido un episodio en el que un compañero resultó gravemente herido por un proyectil. Según cuenta, tuvieron que evacuarlo en una camioneta y trasladarlo hasta un hospital de campaña situado a 42 kilómetros. «Mi única misión es proteger a mis hombres, a mi pelotón o a mi unidad, que no les pase nada y, si les pasa, actuar lo más rápido posible para evacuarlos a los heridos», explicó en 2025 en una entrevista en el canal de Youtube » La de Tres».

«El miedo se aprende curtiéndose»

Durante la entrevista, el ex militar contó cómo sabe un combatiente cuándo debe salir de una trinchera y disparar, ya que no existe una fórmula universal y cada decisión depende de las circunstancias.»Hay que adaptarse a la situación, a las circunstancias y al terreno». Lo más importante es actuar con prudencia: «no hay que hacerse el héroe, hay que tener en cuenta si es un hostigamiento que dura poco o una batalla que es algo más larga; si muere alguien son cosas del oficio».

Asimismo, describió cómo vivían los momentos de disparos desde las trincheras y cómo se organizaban durante los ataques. Según relató en el podcast, se protegían mientras esperaban a que disminuyera el fuego enemigo y se turnaban con los compañeros encargados de cavar y reforzar las posiciones. También aclaró que la guerra no consiste en combatir sin descanso: «hay parones y altos al fuego, otros momentos te pegas diez días disparando».

Un momento estremecedor

Juan Astray recuerda el momento en el que fue consciente de que había matado a alguien durante un enfrentamiento. Según explicó, ocurrió durante un avance en una zona urbana, cuando recibieron la orden de entrar casa por casa. «Fue casa por casa cuando nos mandaron avanzar. Es muy duro. Pasé mucho miedo. La primera persona que yo supe que fui yo, porque era a corta distancia. Me salió y solo me dio tiempo a dispararle», recordó.

Para identificar la posición del otro hombre, Astray se fijaba en el sonido de los cargadores metálicos al chocar entre sí. «Yo lo llevaba todo amarrado, como me enseñaron en mi unidad en el ejército español, y yo a él lo escuché bajando por las escaleras. Lo esperé, me escondí y ahí le di». Preguntado por Jordi Wild sobre si se planteó hablarle o darle el alto antes de disparar, el exmilitar respondió que no.

«No, no porque me van a degollar poco a poco, me van a torturar para sacarme información. Pero lo peor es que lo van a publicar y lo va a ver mi familia. Ahí no se coge prisionero a nadie», afirmó. Aunque reconoce la dureza de aquella experiencia, predomina la sensación de haber sobrevivido al enfrentamiento: «no es que me arrepienta, pero yo lo que sentí fue emoción de que me lo he cargado y él a mí no».