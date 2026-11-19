El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado caer en la entrevista de Susanna Griso en Espejo Público que el Consejo de Ministros indultará al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, tal y como adelantó en exclusiva OKDIARIO. «Ya veremos exactamente cuándo lo hacemos», ha dicho Sánchez después de que Griso le preguntara si el Ejecutivo lo va a perdonar.

«Está sobre la mesa. Estamos en un procedimiento y veremos exactamente cuándo lo hacemos, pero efectivamente es una decisión que tenemos que tomar en el Consejo de Ministros», ha afirmado. Pese a que no ha sido una afirmación rotunda, pocos dudan de que liberar al ex fiscal general del Estado de su condena es una opción más que probable que un futuro Ejecutivo sanchista en funciones elevará al Rey.

OKDIARIO, que obsesiona a Sánchez durante toda la campaña, publicó el pasado 12 de noviembre que su Gobierno indultará al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y con el Ejecutivo en funciones. El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados y a una indemnización de 10.000 euros que deberá abonar a Alberto González Amador, entonces pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes del entorno del presidente del Gobierno han confirmado a OKDIARIO que el Ejecutivo acordará la medida de gracia al que fuera fiscal general del Estado tras los comicios porque, de hacerlo antes, temen que le pase factura en plena campaña.

Otras fuentes de La Moncloa precisan que «los gobiernos en funciones pueden conceder indultos» y que, actualmente, están esperando a que «se elabore un informe»: «Cuando esté sobre la mesa, se tomará una decisión». Esa decisión, en todo caso, no llegará hasta después del 29 de noviembre.

La Constitución Española atribuye al Rey el ejercicio del derecho de gracia. Sin embargo, se concede por real decreto, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. Precisamente, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes que el Gobierno celebrará dos consejos de ministros extraordinarios antes de las elecciones. En todo caso, según ha podido saber este medio, el indulto no figurará en ninguna de esas dos reuniones.