Sánchez confiesa su obsesión con OKDIARIO en TVE: «Le digo a mi madre que no lo lea, sólo hacen ruido en redes sociales»

Este jueves 12 de noviembre, Pedro Sánchez ha vuelto a ser entrevistado en TVE tras su paso por La Revuelta. En esta ocasión se ha sentado en El perro andaluz frente a Manu Sánchez en una nueva entrega en directo del programa de La 1. Este encuentro ha provocado, de hecho, que la cadena principal del ente público haya cancelado el programa de Broncano para continuar haciéndole la campaña al PSOE antes de las elecciones del 29-N. El líder del Ejecutivo, además de defender a su esposa imputada, ha vuelto a mostar su obsesión con OKDIARIO.

Manu Sánchez ha comenzado diciendo que ha invitado a todos los candidatos a la presidencia de España y solo él ha querido venir, y que si algo ha aprendido de los últimos días (tras la visita a Abascal en La Revuelta), es que hay que hacer entrevistas sin cortes. Eso sí, el humorista, de manera irónica, ha dicho. «Seguramente estemos ante el último programa de El perro andaluz».

Mensaje de apoyo a Broncano

«Vamos a mandarle a David un abrazo», ha dicho Sánchez en referencia a la entrevista que hizo Broncano el lunes 9 de noviembre a Abascal y por la que ha sido tan criticado.

«El público es diverso y libre y aquí no preguntamos cuándo se apuntan, qué votan o qué no votan», ha querido dejar claro el presentador de El perro andaluz.

Sánchez aprovecha para hablar de su mujer imputada

Sánchez ha dicho que venía el último acto de la precampaña que se ha celebrado en Sevilla y que ha habido una «sorpresa». «Ha hablado Begoña (Gómez, su mujer) y ha cabreado bastante a la derecha y a la ultraderecha. Ha dicho que eso de ser esposa de se acabó», ha confesado el líder socialista.

Luego, el programa ha puesto unas imágenes del discurso de la imputada Begoña Gómez, alegando que las «mujeres son autoras de su propia vida».

«Yo la conocí en un bar. Ella ya era una profesional y tuvo la mala suerte de enamorarse de un político y entonces no se podía esperar a que llegase donde he llegado. Yo fui el que se fue a su casa a vivir porque era una mujer independiente y autónoma. Siempre ha luchado por eso y por ser una profesional», ha confesado el líder del Ejecutivo.

Pedro Sánchez ha querido reivindicar la figura de su mujer ante los que la quieren «deshumanizar» porque es alguien que solo ha querido «trabajar toda su vida». También ha destacado que su esposa ha sufrido una «persecución que no tiene calificación».

Incongruencias con la huelga

Sánchez ha hablado de los decretos Maricarmen y de que se han aprobado, por ejemplo, los préstamos de 50.000 euros para la adquisición de una primera vivienda. «Mi compromiso es que, si tenemos una mayoría y un poco más de diputados progresistas, podremos hacer más políticas progresistas en el próximo Congreso», ha dicho Sánchez.

Sobre la derecha, el presidente ha dicho: «Prefiero que se queden insultando en la oposición a que gobiernen».

«La huelga fue un toque de atención a todas las instituciones y yo me he dado por aludido», ha respondido el político cuando el presentador, sorprendido, le ha recordado que la huelga del día anterior había sido apoyada por el propio Gobierno. Eso sí, Pedro Sánchez ha echado balones fuera al asegurar que, sobre la vivienda: «Las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían hacer más».

Manu Sánchez le ha preguntado por qué, si desde el Gobierno se incitaba a la ciudadanía a ir a la huelga, las cargas policiales fueron tan duras. Sánchez se ha limitado a decir: «Nosotros nos hemos limitado a respetar el derecho a la huelga, pero también hay que apoyar un derecho constitucional que es el de la seguridad de los ciudadanos. Además, ha asegurado que va a iniciar una investigación por si ha habido alguna acción desproporcionada.

«Grande-Marlaska es mi ojito derecho»

Cuando el presentador le ha recordado al presidente que incluso se ha pedido la dimisión de Grande Marlaska y Sánchez ha defendido al que considera «su ojito derecho». «Es el mejor ministro del Interior que ha tenido la democracia en España. Es alguien íntegro», ha dicho Sánchez.

Sobre la oposición, Sánchez ha dicho: «Que hablen más Feijóo, Ayuso y Almeida porque así se les conoce más. La derecha no ha propuesto nada. Lo único que hacen es insultar. Ojalá que el Partido Popular sea un partido serio».

⭕️ Pedro Sánchez: “Que hable más Feijóo, que hable más Ayuso, que hable más Almeida… Cada vez que abren la boca sube el pan”. Y después de 365 días soportando sus insultos, les lanza otro mensaje: “Cuanto más hablen, mejor. Vamos a estar 4 años más”

#PedroSanchezEnElPerro — Nenedenadie (@nenedenadie) November 12, 2026

El presentador de El perro andaluz ha querido bromear con Sánchez y le ha dicho: «Ayuso ha dejado de insultarte y te dice cosas como guapo». Acto seguido han puesto unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en las que decía que si Sánchez no tuviera su «físico», hace mucho tiempo que no sería presidente. Sobre Ayuso, Pedro Sánchez ha dicho: «No hay por dónde cogerlo».

‘Esto no hay por donde cogerlo’ new meme #PedroSánchezEnElPerro https://t.co/bhCinvla1n — Diego. (@cabriadiego) November 12, 2026

Sobre los accidentes ferroviarios

Manu Sánchez le ha preguntado al jefe del Ejecutivo si es verdad que le pidió a Óscar Puente que no dimitiera tras el segundo accidente ferroviario en Toledo y el presidente ha confesado: «Es verdad que él (Puente) me envía el mensaje minutos antes de tomar la decisión de dimitir. Me plantea un WhatsApp muy largo en el que no me da margen para contestar porque al minuto ya estaba dimitiendo».

Sobre Puente, Sánchez ha dicho: «Es una persona con mucho criterio que toma las decisiones después de meditarlas mucho y no me avisó antes. Visto con perspectiva, creo que fue el momento de dimitir porque aportó soluciones a las familias de las víctimas con el decreto ley de indemnizaciones y asumiendo la responsabilidad. Con su dimisión ha dignificado la política de nuestro país».

Sánchez ha asegurado que «es inasumible tener dos accidentes de tren», pero que el Gobierno «ha multiplicado por veinte la inversión en la reparación de la vía en los últimos ocho años».

Pedro Sánchez ha querido defenderse de que el sistema ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario) es bueno y de los mejores de Europa. «Hemos hecho mucho, pero no es suficiente para garantizar la seguridad», ha reconocido el político.

Sobre su ausencia en el funeral de Estado celebrado el pasado martes por las víctimas del accidente en Toledo, Sánchez ha argumentado que: «El credo religioso lo respeto, pero España es aconfesional y yo tomé la decisión durante la pandemia de hacer una ceremonia de Estado, que también hicimos con las víctimas de la DANA de Valencia».

«Pensé que Aznar celebraba que Rajoy ya no fuera presidente»

Cuando yo gané la moción de censura, Rajoy no me dejó ni una carta de despedida en Moncloa. La primera persona que me llamó de los expresidentes del Gobierno fue José María Aznar. Después de unos días pensé que él (Aznar) estaba celebrando que Rajoy ya no era presidente del Gobierno.

«He preguntado a Zapatero por sus joyas»

Sobre José Luis Rodríguez Zapatero y su imputación, Sánchez ha dicho. «He hablado mucho con él y nunca me ha preguntado por ninguna empresa (por Plus Ultra). Yo le he preguntado por las joyas y me ha dicho que ya no las quiere ni ver y que no sabía que las tenía».

Sobre Ábalos o Koldo, Sánchez ha querido lavarse las manos y ha dicho que «no tenía ni idea» de cómo eran, aunque hubiese convivido con ellos.

La obsesión de Sánchez con OKDIARIO

Durante la entrevista, Manu Sánchez ha invitado a su propia madre a sentarse junto al presidente del Gobierno y los tres han hablado de los insultos que reciben por parte de la derecha.

«Yo le digo a mi madre que no lea OKDIARIO u otros pseudomedios, pero la verdad es que casi nadie los lee. Solo hacen ruido en redes sociales», ha expresado Pedro Sánchez, quien ha vuelto a referirse esto medio después de haberlo hecho durante su entrevista en La Revuelta.