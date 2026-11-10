El tirón de Abascal frente a Broncano arrasa en ‘La Revuelta’ y supera la marca de Pedro Sánchez con 4,81 millones de espectadores

La visita de Santiago Abascal a La Revuelta este lunes 9 de noviembre de 2026 en prime time ha sacudido los datos de las audiencias de la televisión. El programa de David Broncano en La 1 de TVE logró un seguimiento masivo que se tradujo en 4.815.000 espectadores de media y un apabullante 33,6% de cuota de pantalla, con más de 7,3 millones de espectadores únicos a lo largo de toda su emisión. Con estos registros, Abascal logra un hito dentro del espacio de entretenimiento y consigue superar la marca de Pedro Sánchez -respecto a su entrevista en el mismo programa- en número de espectadores.

El paso de Abascal por La Revuelta en horario de máxima audiencia estuvo marcado por un clima de alta tensión donde el peor Broncano naufragó ante el líder que Vox, que frenó el golpe y domó los nervios. La entrevista derivó rápidamente hacia un debate ideológico denso en lugar de la habitual dinámica distendida del formato. Entre los momentos clave de la noche figuraron la entrega por parte de Abascal de una bandera de Ceuta con la que alertó sobre los «100 días de invasión», término ante el que Broncano marcó distancias pese a su apoyo a los ceutíes; los enganchones dialécticos a cuenta de la vivienda y dónde marcar la línea de la especulación -momento en el que Abascal puso de ejemplo al Gran Wyoming como gran tenedor, tras sugerirse la expropiación a fondos buitre- y las discrepancias en materia de inmigración y pensiones, tildadas de «un poco esclavistas» por el líder de Vox, que señaló que el Ingreso Mínimo Vital debían cobrarlo los españoles.

En lo que se refiere al paso de Pedro Sánchez por el programa de Broncano el pasado 22 de octubre de 2026 -cuando el presentador fue mucho menos incisivo en sus preguntas y no interrumpió en ningún momento el mitin del socialista-, el presidente del Ejecutivo firmó un registro del 33,9% de share y 4.387.000 espectadores de media (con 7.129.000 espectadores únicos). En la comparación de ambas citas políticas, se observa un fenómeno particular: aunque Pedro Sánchez retiene por la mínima una décima más de cuota de pantalla debido al porcentaje sobre los televisores encendidos en su respectiva noche, Santiago Abascal le arrebata el cetro absoluto en número de personas frente al televisor, gracias a un incremento general en el consumo de televisión durante la jornada de este lunes. Además, cabe destacar la entrada en el terreno de juego de La Séptima, que favorece que en el caso de Abascal la cuota se haya visto más dividida y, aun así, la diferencia ha sido mínima.

También generó un impacto menor la visita conjunta de Gabriel Rufián e Irene Montero el pasado 27 de octubre de 2026. Aquella doble intervención de los representantes de ERC y Podemos se saldó con un 21,7% de cuota de pantalla y una media de 2.654.000 espectadores (y alcanzó a 4.845.000 espectadores únicos), cifras que en su momento supusieron la tercera entrega más vista.

La entrevista de Javier Ruiz a Pedro Sánchez en el espacio La última hora de La Séptima -que empezó una hora antes que la de Abascal con Broncano- no pudo plantarle cara al vendaval de TVE, y se quedó en un registro con un 14,2% de share y una media de 2.160.000 espectadores. En cuanto a las ofertas alternativas que compitieron de manera directa con la entrevista de Abascal en La Revuelta, quedaron a una distancia sideral.

La parrilla habitual de la televisión generalista acusó notablemente el arrastre de la entrevista al líder de Vox: El Hormiguero en Antena 3 mantuvo a su público fiel con 1.320.000 espectadores y un 10,6% de share, pero lejos de disputar el liderazgo de la noche, mientras que First Dates (5,7% y 725.000 seguidores) y El Intermedio (3,8% y 480.000 espectadores) firmaron cifras muy alejadas de la franja de cabeza.