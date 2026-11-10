Pura tensión en ‘La Revuelta’: el peor Broncano naufraga ante un Abascal que frena el golpe y doma los nervios

La visita de Santiago Abascal al plató de La Revuelta prometía ser un punto de inflexión histórico en el maridaje entre el show televisivo y la política, pero ha terminado degenerando en un ejercicio de incomodidad en el que el programa de La 1 ha chirriado desde el principio. Muy lejos de la supuesta frescura y agilidad que TVE vende para su buque insignia del prime time, la cita ha dejado al desnudo a un David Broncano nefasto, desbordado y amateur como entrevistador: titubeante, pisando la palabra de forma compulsiva y adjudicando al líder de Vox citas que jamás habían salido de su boca. Enfrente, un Abascal que ha saltado a la arena visiblemente agarrotado en un primer momento, y que ha blindado la tensión tras un catálogo de sonrisas forzadas.

Aunque el bochorno ambiental no ha dado tregua ni un solo minuto, el líder de Vox ha ido embridando los nervios con el correr del reloj, ha respirado hondo y se ha parapetado con oficio en su blindaje. El balance ha sido un combate nulo, donde el anfitrión ha naufragado de forma estrepitosa en su propio plató, superado por el calibre del invitado. El aburrimiento ha hecho que la palabra show, que acompaña habitualmente a La Revuelta, ni asomara. Ay, Manolete, si no sabes torear, ¿pa’ qué te metes?

El preludio ya auguraba cortocircuitos. Con un público gélido que ni ha pestañeado a los primeros chistes de saldo de Grison sobre el supuesto intercambio de asistentes con El Hormiguero, ha sido el propio Abascal quien ha tenido que recoger ese cable suelto nada más entrar. En ese momento, se ha referido también al favor del público con el que contaba de antemano el líder de Vox, y ha dejado fuera de juego al equipo del programa: «Ahora la única dificultad eres tú [Broncano]. Habéis dicho que éste era el público de El Hormiguero, pero a El Hormiguero no me invitan», ha explicado en alusión al espacio de Antena 3, que sólo entrevistará a Alberto Núñez-Feijóo de cara al 29-N , dado que Pedro Sánchez no ha aceptado la invitación de Pablo Motos.

El humor ha brillado por su más absoluta y fúnebre ausencia durante toda la entrevista por decisión del anfitrión: en un intento acomplejado por laminar los «chistecitos» que Abascal había criticado días antes respecto al masaje y el compadreo en las entrevistas a Pedro Sánchez, Gabriel Rufián e Irene Montero, Broncano ha propuesto al candidato electoral hacer «algo más serio». Una renuncia a la comedia y una coherencia inicial forzada que han terminado de marcar el tono agrio y plomizo de la noche.

El encuentro en La Revuelta ha sido más propio de un cara a cara hostil que de una entrevista rigurosa. El papel de Broncano ha sido un cúmulo de despropósitos en la dirección de la charla: lejísimos de dejar que su presa hilvanara dos frases seguidas para poder cazarla en contradicciones reales, ha optado por atropellarlo a machetazo limpio, interrumpiendo de forma constante y repitiendo tics dialécticos, además de resbalar con algún patinazo informativo. Sin ir más lejos, al abordar la crispación institucional y los ataques de la oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez, Broncano ha metido la pata al negar las informaciones sobre los contactos de las cloacas del PSOE con los narcos contra la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso contra el hermano de Sánchez -algo que confirmó la UCO-, para matizar después con un tibio «nunca defenderé al Gobierno».

A golpe de cronómetro y mientras la atmósfera ha seguido cargada de hostilidad, Abascal ha ido tomando el pulso al cuadrilátero, conteniendo la respiración y templando la figura con vetenaría para defender sus argumentos. Así, ha toreado el choque directo mientras ha destacado con datos el peso de la inmigración ilegal en relación a la asfixia del mercado de la vivienda -«hay 6 millones de personas más y no se construye»-, entre otros temas.

De idéntica manera ha capeado el temporal al abordar los reproches sobre sus críticas a las políticas de igualdad del actual Gobierno: con aplomo creciente y aprovechando la insistencia torpe de su interlocutor, al que ha contraatacado con superioridad en este punto. «La ley tiene que ser revisada porque no está sirviendo para que menos mujeres sean asesinadas… Si te quieres deconstruir, hazlo tú, David, pero no me obligues a mí». Todo esto después de que a Broncano, en pleno ataque de testosterona retórica y enésima interrupción, se le ocurriera soltar como argumento de peso que los hombres siempre han puesto «los huevos» encima de la mesa.

En el terreno internacional y de derechos sociales, el choque ha rozado la pura visceralidad. El punto de máxima ebullición ha llegado al hablar de geopolítica: Broncano ha calificado de «terrorífico» que el dirigente de Vox hubiese hablado con Israel sobre la independencia de Cataluña y omitiera el drama en Gaza. La embestida ha sido tan frontal que Abascal ha afeado al presentador que le estuviera «deshumanizando».

En medio de ese fuego cruzado, Broncano ha sacado las facturas personales con el uso populista que Vox ha hecho de su multimillonario fichaje por la televisión pública: «Cuando escucho que decís que estoy quitando dinero a los enfermos de ELA, se me cae una lágrima; sabéis cómo funcionan los presupuestos y que eso no es cierto. Sé que no era contra mí, que era contra Sánchez, pero me poníais a mí en medio», ha reprochado el presentador.

El colofón de la entrevista ha condensado a la perfección toda la incomodidad y el resentimiento acumulados durante el encuentro. Al despedirse, la tensión contenida ha estallado y se ha trasladado al subtexto político: Broncano, que ya fue poco elegante al decirle a Almodóvar que no quería entrevistar a Abascal, ha mantenido esa misma elegancia al despedirlo con un seco «no te voy a desear suerte». Abascal, ya con los nervios completamente domados y con el colmillo afilado, perfectamente consciente de la fragilidad del formato ante un cambio de color político en La Moncloa, le ha devuelto el golpe con una bofetada sin manos: «Yo sí te voy a desear suerte porque vas a necesitarla».

Sabedor de la pulla velada -la fecha de caducidad que podría tener La Revuelta si cae el sanchismo-, Broncano ha intentado arrinconarle: «¿En qué voy a necesitar suerte?». Abascal, en lugar de mantener la bravuconada de frente, ha optado por una salida lateral: «A veces me sale un punto cómico, que es el que has perdido en esta entrevista».

Entre sonrisas tensas, un rosario de interrupciones constantes por parte del anfitrión y un cruce de acusaciones sobre populismo, deshumanización y una clamorosa falta de cintura cómica, el programa de este lunes ha demostrado dos verdades dolorosas: que a Broncano el papel de entrevistador con peso le viene muy grande; y que a Abascal le ha bastado con dominar los nervios para noquear el show sin despeinarse, frenar el golpe hasta el final y salir indemne del envite. El peor error de La Revuelta ha sido renunciar a sus códigos habituales y, en lugar de someter a Abascal al reto de adaptarse a ellos para ofrecer una versión que no se ha visto aún del líder de Vox, ha desaprovechado una oportunidad que sólo este formato tenía. Una noche nefasta para David Broncano y para olvidar en el casillero del entretenimiento televisivo de la cadena pública.