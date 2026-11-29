Hay lugares a los que uno siempre termina regresando, por mucho que la vida le lleve lejos y el éxito le abra las puertas de medio mundo. Para José Luis Perales, ese lugar tiene nombre propio: Castejón, una pequeña localidad de la provincia de Cuenca donde nació en 1945 y a la que nunca ha dejado de sentirse unido.

A sus 81 años, el artista puede presumir de una trayectoria muy extensa. Sus canciones han acompañado a millones de personas durante décadas y algunas de ellas, como Un velero llamado libertad o ¿Y cómo es él? forman parte de la memoria musical de varias generaciones. Ha vendido más de 50 millones de discos y ha recibido numerosos reconocimientos de oro y platino, pero su relación con la fama nunca ha conseguido apartarle de aquello que considera verdaderamente importante.

Castejón representa precisamente ese vínculo con sus orígenes. Allí pasó sus primeros años antes de marcharse con apenas 13 para continuar sus estudios en Sevilla, después de conseguir una beca. Se llevó consigo un laúd y una inquietud artística que terminaría convirtiéndole en uno de los compositores e intérpretes más queridos de la música española.

Un pueblo pequeño y acogedor

Castejón es una localidad conquense de apenas 120 habitantes, con calles tranquilas y construcciones tradicionales que conservan el carácter de los pueblos de la Alcarria. El ritmo de vida es muy diferente al de cualquier gran ciudad y el silencio forma parte de su atractivo. Aquí, Perales no necesita ser una estrella ni recibir el reconocimiento que tantas veces ha acompañado su carrera.

José Luis Perales ha encontrado en las afueras del municipio un espacio donde disfrutar de su intimidad y dedicar tiempo a las actividades que más le gustan. Su vivienda se ha convertido en un refugio personal en el que puede escribir, trabajar en sus proyectos creativos y ocuparse de un pequeño huerto familiar.

Pero hay una afición que permite descubrir una faceta especialmente curiosa del artista. Además de la música y la literatura, Perales siente una gran atracción por la artesanía y los trabajos manuales. En Castejón dispone de un taller de alfarería en el que dedica horas a experimentar con diferentes materiales y técnicas.

En ese espacio da forma a piezas de porcelana, trabaja el barro y realiza pequeñas esculturas y creaciones de joyería. Es una actividad que descubrió junto a su mujer y que ha terminado ocupando un lugar importante en su día a día. El artista ha encontrado en la cerámica otra manera de expresar su creatividad, sin horarios ni exigencias comerciales.

Las bodegas y la iglesia del siglo XVI

Más allá de su vinculación con José Luis Perales, Castejón cuenta con rincones que permiten comprender cómo era la vida tradicional en esta parte de Cuenca. Uno de sus elementos más característicos son las antiguas cuevas del vino, construcciones subterráneas que forman parte de la historia agrícola y familiar de sus habitantes.

Durante generaciones, los vecinos trabajaron directamente sobre la ladera de la colina para excavar estos espacios. El objetivo era disponer de bodegas donde elaborar y almacenar el vino en unas condiciones adecuadas. La temperatura fresca y relativamente constante del subsuelo permitía conservar mejor la producción durante todo el año, convirtiendo estas cuevas en instalaciones fundamentales para la economía doméstica.

Otro de los edificios que merece una visita es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Se trata de un templo del siglo XVI que conserva elementos arquitectónicos tradicionales, entre ellos su planta de cruz latina y dos portadas con arcos de medio punto.

Una escapada con historia y gastronomía

La visita a Castejón puede convertirse también en el punto de partida de una ruta por otros lugares de interés de la provincia. A poca distancia se encuentra Cañaveruelas, donde está situado el yacimiento arqueológico de Ercávica, una antigua ciudad romana que permite acercarse al pasado histórico de la zona.

Sus restos conservan vestigios de construcciones que ayudan a imaginar cómo era la vida en aquel asentamiento. Entre los elementos que pueden contemplarse figuran las ruinas del foro, antiguas viviendas y parte de la muralla. Su ubicación elevada ofrece además unas panorámicas destacadas del embalse de Buendía, uno de los paisajes más reconocibles de este entorno.

La comarca también guarda otros testimonios históricos menos conocidos, como los eremitorios rupestres excavados en la roca y vinculados a los primeros siglos del cristianismo. Algunos de estos espacios se remontan al siglo VII y permiten descubrir otra dimensión del patrimonio de la Alcarria.

Y después de recorrer pueblos, caminos y yacimientos, la gastronomía se convierte en otra razón para prolongar la escapada. La cocina conquense conserva platos contundentes y recetas tradicionales que forman parte de su identidad. Entre las propuestas más conocidas están el morteruelo, una elaboración caliente que suele servirse acompañada de pan, los zarajos y el cordero asado.

Como vemos, el refugio de José Luis Perales demuestra que no siempre hacen falta grandes lujos para encontrar un lugar especial. En este pequeño pueblo de Cuenca, entre antiguas construcciones, paisajes agrícolas y tradiciones que siguen vivas, el cantante ha encontrado algo que ni los millones de discos vendidos ni los aplausos de los escenarios pueden sustituir: la tranquilidad de regresar a casa.