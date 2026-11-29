Las urnas permanecerán abiertas más allá de las 20:00 horas en varios colegios electorales este 29-N. Un total de 15 colegios electorales ampliarán su horario de votación tras registrar distintas incidencias durante la jornada, según ha informado el Ministerio del Interior.

Entre los contratiempos comunicados figuran retrasos en la constitución de mesas, problemas con el censo electoral y la falta de urnas o papeletas. Las juntas electorales han acordado las ampliaciones para compensar el tiempo afectado.

Hasta ahora se conocen incidencias que prolongarán la votación en centros de Castilla y León, Galicia, Málaga, Sevilla, Cádiz y Cáceres. En algunos casos se ha comunicado la hora exacta de cierre; en otros sólo ha trascendido que las mesas permanecerán abiertas más allá del horario general (20:00 horas). De todas formas, ninguno de los colegios ampliará su horario más de 45 minutos o una hora y ha asegurado que la jornada transcurre «con toda la normalidad que cabía esperar».

La hora general de cierre de las urnas es a las 20:00 horas locales. En Canarias, esa hora equivale a las 21:00 en la península y Baleares. Cuando la presidencia de la mesa anuncie el final de la votación, podrán hacerlo quienes se encuentren en el local electoral o en sus accesos esperando para votar.

En Castilla y León

Tres mesas electorales de Burgos, Valladolid y Soria retrasarán el cierre por incidencias en su constitución o por interrupciones temporales durante la votación:

Rábanos, Burgos: hasta las 20:45 horas. Una incidencia relacionada con el censo electoral ha obligado a ampliar la votación 45 minutos, según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Una incidencia relacionada con el censo electoral ha obligado a ampliar la votación 45 minutos, según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Villavellid, Valladolid: hasta las 20:30 horas. Otra incidencia con el censo ha llevado a prolongar la apertura de la mesa media hora.

Otra incidencia con el censo ha llevado a prolongar la apertura de la mesa media hora. Osma, Soria: hasta las 20:50 horas. Una mesa de esta localidad, perteneciente a El Burgo de Osma, ha tenido que interrumpir temporalmente la votación, según la Subdelegación del Gobierno.

En Málaga

La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha comunicado que cuatro colegios de la provincia cerrarán más tarde: dos están en la capital, uno en Estepona y otro en Nerja. La votación se prolongará tantos minutos como se retrasó su inicio. Estas son las horas resultantes de sumar la demora comunicada al cierre general:

IES Sierra Bermeja, Málaga: 20:25 horas. La constitución de una mesa se demoró 25 minutos porque sus integrantes tardaron en llegar.

La constitución de una mesa se demoró 25 minutos porque sus integrantes tardaron en llegar. Colegio Nuestra Señora del Carmen, Estepona: 20:23 horas. Una mesa abrió 23 minutos tarde mientras sus miembros buscaban un precinto que apareció después.

Una mesa abrió 23 minutos tarde mientras sus miembros buscaban un precinto que apareció después. Colegio Madre Sacramento, Málaga: 20:12 horas. La apertura se retrasó 12 minutos por la falta de urnas para el Senado, que tuvieron que ser trasladadas desde la Subdelegación del Gobierno.

La apertura se retrasó 12 minutos por la falta de urnas para el Senado, que tuvieron que ser trasladadas desde la Subdelegación del Gobierno. CEIP Fuente del Baden, Nerja: 20:05 horas. Una dificultad en la gestión de la documentación provocó una demora de cinco minutos.

Las horas de cierre de estos cuatro centros se han calculado a partir de los retrasos comunicados por la Subdelegación, que ha explicado que se compensará la demora registrada al inicio.

En Barbate

La Junta Electoral de Zona ha acordado ampliar hasta las 20:30 horas la votación en un colegio de Barbate, en Cádiz, para compensar media hora de retraso en su apertura.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno citadas por Europa Press, los miembros de la mesa creían que faltaban papeletas de algunas candidaturas. Tras revisar el material, comprobaron que estaban todas, pero la constitución de la mesa ya se había demorado. La información difundida no precisa el nombre del centro afectado.

En Sevilla

En la provincia de Sevilla, tres colegios ampliarán su horario por incidencias al comienzo de la jornada. Entre ellos figura un centro de Las Navas de la Concepción, donde faltaban papeletas de las candidaturas al Senado.

También está entre los centros mencionados el CEIP El Carmen de Tomares, donde la Junta Electoral de Zona ha autorizado a la presidenta de una mesa a llevar durante la jornada una camiseta con el lema Stop Gaza.

Además, la Subdelegación del Gobierno ha informado de la falta de papeletas del Partido Popular en Villanueva del Río y Minas, una incidencia que afectó al inicio de la votación. La información difundida no concreta las horas de cierre de los tres colegios sevillanos.

En Cáceres

En Extremadura, el colegio Francisco Pizarro de Cáceres, situado en la calle Lima, abrió unos 22 minutos tarde. El final de la votación se retrasará el mismo tiempo, hasta las 20:22 horas.

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha explicado que se trató de una incidencia relacionada con la apertura del centro. Ha descartado que se debiera a un acto vandálico, aunque no ha precisado el motivo exacto.

En Lugo

Una mesa electoral de la Facultad de Veterinaria de Lugo también ampliará su horario después de que la falta de papeletas para el Senado obligara a suspender temporalmente la votación.

Según fuentes consultadas por Europa Press, la interrupción se prolongó alrededor de media hora. La Delegación del Gobierno en Galicia ha confirmado que el tiempo de votación se ampliará para compensar la incidencia, aunque no ha concretado la hora exacta de cierre.