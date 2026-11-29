Marc Márquez se ha despedido de MotoGP al estilo Marc Márquez y cantando el podio. Tanto él como Raúl Fernández empezaron a saltar en el podio al ritmo del «¡Yo soy español, español!» con toda la afición. Los dos pilotos disfrutaron del fin de fiesta de MotoGP en Valencia. Era la última carrera de su vida en el Mundial y lo cerró a lo grande.

Estuvo luchando por la victoria. Apretó a Raúl al final, pero el madrileño aguantó bien y le impidió acercarse a menos de un segundo. Ya en el podio, el ganador bañó en champán al diez veces campeón mundial. Antes, ambos escucharon con atención el himno de España junto a Acosta.

Después, comenzó la fiesta. Sonó el famoso cántico de «¡Yo soy español, español!» y Marc Márquez empezó a saltar y a cantar con la gente, moviendo el brazo hacia arriba. Estaba disfrutando de su último día de MotoGP y lo hacía en el podio rodeado de otros dos españoles con una sonrisa de oreja a oreja.