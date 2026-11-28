El rey se retira. El día que nadie quería que llegara ha llegado. Ha llegado el momento de decir adiós al mejor piloto de todos los tiempos. La de este domingo en el circuito Ricardo Tormo será la última carrera de Marc Márquez en MotoGP. Así lo anunció el propio piloto con unos carteles justo antes del FP1 del GP de la Comunidad Valenciana. Una semana después de proclamarse campeón en Portimao, el de Cervera se despedirá para siempre de MotoGP con un último baile en Cheste.

Va a ser duro, habrá lágrimas, como las hubo cuando anunció su decisión, pero Marc Márquez se merece una despedida a lo grande. El 93 comunicó su retirada a su estilo, apenas lo sabían Gemma, su pareja, y su hermano Álex. A su padre y a Ducati se lo dijo el día de antes y a su madre el mismo día del anuncio. Lo ha llevado en secreto desde que lo decidiera después del GP de Japón en Motegi y antes de Indonesia hace ya casi dos meses.

Ya en Portugal comenzaron a llegar los primeros rumores sobre su retirada. Le preguntaban por el futuro y él contestaba con evasivas, no decía ni que sí seguía ni tampoco lo contrario, lo dejaba todo en el aire. En Madrid, en la rueda de prensa de campeón, sí que lo dejó algo más claro. Pero al final, por desgracia, no era así. El ilerdense tenía preparada una bomba para reventar la última carrera del año.

Revienta carreras en pista y ahora lo ha hecho también fuera de la pista. La cara de sorpresa de Jorge Martín fue la cara de todos los aficionados al motociclismo y a Márquez. Nadie se lo podía creer. «He empezado a sentir miedo a esa lesión que tengo ahí», dijo en la rueda de prensa oficial en la que explicó los motivos que le habían llevado a tomar esta decisión en referencia a la diplopía. Eso le había hecho coger respeto a la moto.

El décimo y se acabó

Explicó que sufrió diplopía durante 48 horas en Indonesia 2025 tras la dura caída y también este año en Le Mans después de fracturarse el pie, pero esa vez fueron 12 horas solo. Eso le hizo reflexionar al diez veces campeón del mundo, que no quería lesionarse otra vez porque de volver a sufrir diplopía podría ser mucho peor. Escuchó a su cuerpo, le hizo una promesa y el cuerpo se vació para darlo todo y volver a ganar.

Se esforzó para firmar la mayor remontada de la historia de MotoGP (102 puntos) y lo consiguió. En Portimao se consagró como el GOAT, por si quedaba alguna duda, tras superar a Rossi e igualar a Agostini. Aquella imagen subiendo los diez escalones por sus diez títulos junto a la cabra es el reflejo de lo que simboliza Marc Márquez. Es el rey, el mejor de todos los tiempos, y así lo dicen también sus rivales. Además de ser un ejemplo de superación. Es por eso que este domingo se merece una despedida a lo grande. El mejor de la historia se merece la mejor despedida de la historia.