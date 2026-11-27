Marc Márquez anunció su retirada el viernes 27 de noviembre. La gran leyenda del motociclismo puso punto final a su exitosa carrera días después de ganar su décimo campeonato mundial. El ahora piloto de Ducati correrá en Valencia su último Gran Premio, y la sorpresa fue mayúscula para aficionados y compañeros.

Su máximo rival esta temporada y también campeón del mundo en 2024, Jorge Martín, tuvo una reacción sensacional. El madrileño, con la boca abierta, no daba crédito a lo ocurrido, extrañado como todos en la mañana del viernes en el circuito valenciano.

Martín había liderado gran parte del Mundial 2026 hasta la excelsa remontada de un Marc Márquez que terminó por llevarse el trofeo en Portugal el pasado fin de semana. Mostró una cara de aún no poder procesar la noticia que ha dejado en segundo plano cualquier novedad del mundo del deporte.

Tal y como mostraron las imágenes de DAZN, Martín estaba en su box, en la sesión de libres del Circuito Ricardo Tormo, hogar habitual del cierre de temporada en motociclismo, atónito por el mensaje que acababa de dejar en la pantalla la gran leyenda de MotoGP, ocho veces campeón de la categoría reina y diez veces campeón del mundo.

LA REACCIÓN DE JORGE MARTÍN AL BOMBAZO DE LA RETIRADA DE MARC MÁRQUEZ 😯 Con la boca abierta y sin poder creérselo 😶 #ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 https://t.co/ORcGB1q1hd — DAZN España (@DAZN_ES) November 27, 2026

Tras cerrar la boca, miraba incrédulo a la cámara, sin decir ni una palabra, conmocionado por la noticia. Un Jorge Martín que, a pesar de haber tenido lesiones en el tramo final de la temporada, ha mostrado que está de vuelta y ha puesto a su Aprilia en lo más alto de la tabla.

La figura de Márquez es única

En lo más alto, como no podía ser de otra manera, Marc Márquez anunció en Valencia que esa sería su última carrera en MotoGP. El gran icono del motociclismo español, con diez campeonatos mundiales, pone fin a una trayectoria impoluta tras conseguir dos trofeos más con Ducati de manera consecutiva.

En un dominio incontestable, la figura de Marc Márquez se erige entre las mejores de la historia del motor. Con decenas de rivales legendarios a sus espaldas, Marc siempre ha salido victorioso, y eso es algo que reconoce cualquier piloto de la parrilla.

La reacción de Jorge Martín, rival en la pista y compañero fuera de ella, además de admirador, como ha demostrado en ocasiones en redes sociales, es la de todos. Sin dar crédito a lo que vemos, será la última vez que disfrutemos de Márquez en el asfalto. Será extraño arrancar una temporada sin el gran campeón en la parrilla, pero el catalán ha decidido poner punto final a sus 33 años, con numerosas victorias y también graves lesiones y operaciones detrás.