Marc Márquez ha anunciado su retirada de MotoGP y pondrá punto final a una de las carreras más destacadas de la historia del motociclismo. La noticia se ha conocido este viernes 27 de noviembre, justo antes de que comenzasen los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia. El piloto ha comunicado que este será su último fin de semana en la categoría reina. Los miembros de Ducati comenzaron a acercarse al piloto para abrazarlo en el garaje, en una despedida que pone fin a una trayectoria marcada por los éxitos, las lesiones y varias remontadas.

«De momento, no me he rendido»: la frase que define su carrera

Una de las declaraciones más significativas de Márquez cobra ahora un sentido especial. El pasado 14 de noviembre, cuando le preguntaron por una posible retirada, el piloto aseguró: «Estoy aquí y sigo compitiendo porque, de momento, no me he rendido en el aspecto mental. Ya he conseguido muchísimo, pero aun así no puedo rendirme».

En aquella entrevista también reconoció que el final de su carrera estaba cada vez más cerca, aunque no sabía cuándo llegaría. «¿Está más cerca que ayer? Sí. ¿Pero cuándo será? No lo sé», explicó entonces. Sus palabras reflejaban la dificultad de tomar una decisión en un deporte en el que cada caída puede tener consecuencias físicas importantes.

Diez títulos mundiales y una carrera marcada por las lesiones

El piloto de Cervera se marcha con diez campeonatos del mundo en su palmarés, ocho de ellos en MotoGP. Su primer título en la categoría reina llegó en 2013, cuando se convirtió en el campeón más joven de la historia de MotoGP. Después llegaron seis coronas más con Honda y su regreso a lo más alto con Ducati, tras varios años de dificultades.

Su carrera también ha estado condicionada por las lesiones, especialmente la grave fractura del húmero derecho sufrida en Jerez en 2020. Aquella caída abrió una etapa de operaciones, rehabilitación y problemas físicos que llegaron a poner en duda su continuidad. En 2024 tomó una decisión decisiva al abandonar Honda para fichar por Gresini, un movimiento que le permitió recuperar competitividad.

Un adiós después de volver a lo más alto

La retirada llega después de conquistar su décimo título mundial y cuando todavía tenía contrato con Ducati para las temporadas 2027 y 2028. De hecho, el propio Márquez había explicado esta misma semana que su intención era seguir compitiendo mientras su cuerpo se lo permitiese.

Su despedida pone fin a una etapa que ha dejado algunos de los momentos más recordados del motociclismo. El piloto español cierra así una trayectoria en la que ha demostrado que, incluso después de tocar fondo, siempre encontró motivos para volver a intentarlo.