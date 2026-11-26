El debate de los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno representa uno de los momentos clave de los días previos a las elecciones generales del 29-N. Alberto Núñez Feijóo (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) serán los protagonistas de una discusión de la que, quien salga ganador, puede sumar un importante puñado de votos de cara al domingo.

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