Vota: ¿Quién va ganando el debate a cuatro de hoy?
Feijóo (PP), Sánchez (PSOE), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) se miden en el debate a cuatro de este jueves
Debate electoral a cuatro, en directo: Última hora de de Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau
Las casas de apuestas pagan casi el triple por la victoria de Sánchez que por la de Feijóo
El debate de los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno representa uno de los momentos clave de los días previos a las elecciones generales del 29-N. Alberto Núñez Feijóo (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) serán los protagonistas de una discusión de la que, quien salga ganador, puede sumar un importante puñado de votos de cara al domingo.
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