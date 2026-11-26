La candidata de Vox por Almería, Rocío de Meer, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante una entrevista con OKDIARIO en la que ha abordado algunos de los principales problemas de la provincia almeriense y ha repasado la actividad de su formación en el Congreso. La dirigente ha puesto el foco en la gestión de los recursos públicos, la atención a las familias con personas dependientes y la situación de los colectivos más vulnerables, a los que «el Ejecutivo dice proteger mientras no les ofrece la respuesta que necesitan».

«Sánchez presume de escudo social y deja a la gente tirada», ha afirmado De Meer, que ha criticado la diferencia que hay entre el discurso del Gobierno y las necesidades de las familias que tienen a su cargo personas mayores, menores o enfermos que requieren atención permanente. En este sentido, ha recordado la iniciativa de Vox sobre la ley ELA, una proposición que su partido presentó al comienzo de la anterior legislatura y que, según ha explicado, «fue vetada inicialmente por el Ejecutivo por motivos presupuestarios».

La candidata ha señalado que aquella propuesta dio paso a otras iniciativas parlamentarias y a un texto conjunto en el que Vox también trabajó con el tejido asociativo. Sin embargo, ha reprochado al PSOE que intentara apartar a su formación de la firma definitiva. De Meer ha advertido además de las dificultades que genera la desigualdad entre los sistemas autonómicos de dependencia, al considerar que España funciona como «diecisiete reinos de taifas con diferencias en la atención dependiendo de la comunidad autónoma».

La dirigente ha contrapuesto las necesidades de estas familias con lo que considera un despilfarro de dinero público. «Casi prefiero que me digan que no nos van a proteger porque necesitan despilfarrar el dinero en todos estos amiguetes antes que la hipocresía que estamos viendo actualmente», ha sostenido. Para De Meer, el problema reside precisamente en que el Ejecutivo utiliza la protección social como bandera política mientras «deja sin respuesta a quienes necesitan apoyo institucional».

Almería, aislada por las conexiones ferroviarias

Durante la entrevista, la candidata también ha abordado las carencias de infraestructuras que arrastra Almería. De Meer ha comparado la situación de la provincia con la de una isla por la dificultad para conectarse con el resto de España. En particular, ha criticado que el AVE siga sin llegar y ha reclamado una auditoría de las inversiones realizadas hasta ahora.

La dirigente considera que no se pueden anunciar nuevos compromisos concretos sin conocer primero cuánto dinero se ha invertido, en qué tramos y cuál es el horizonte real de ejecución de las obras. Asimismo, ha defendido que la prioridad debe ser garantizar la seguridad ferroviaria, especialmente después de los dos accidentes registrados en los últimos nueve meses que dejaron 115 fallecidos. «La corrupción mata», ha afirmado.

Sobre las conexiones aéreas, De Meer ha reivindicado la entrada de Vox en la mesa de negociación para ampliar la oferta de vuelos desde Almería y facilitar el acceso a los billetes. La candidata ha calificado el aeropuerto almeriense como el más caro de España y ha presentado el desbloqueo de nuevas opciones de conexión como uno de los resultados que atribuye a su formación.

También ha reclamado recuperar la conexión marítima entre Almería y Melilla durante los fines de semana. Ha recordado los vínculos históricos, familiares y laborales entre ambos territorios, además de la relación entre las bases de la Legión de las dos ciudades. De Meer ha expresado su preocupación por la desaparición de servicios y ha apuntado que desconoce «si responde a decisiones sobre la conectividad, a la reducción de líneas o a la presión que ejerce Marruecos sobre España respecto a Ceuta y Melilla».

Menores extranjeros y narcotráfico

La inmigración ha ocupado otro apartado importante de la entrevista con OKDIARIO. De Meer ha defendido que los menores extranjeros no acompañados deben permanecer con sus familias en sus países de origen y ha criticado el sistema de tutela institucional que se aplica en España. La candidata ha destacado que Vox ha conseguido impulsar pruebas de determinación de edad y evitar la reapertura de nuevas plazas.

La candidata también ha alertado del crecimiento del narcotráfico en las costas almerienses. Ha señalado especialmente el fenómeno del petaqueo, que permite a las narcolanchas repostar en alta mar mediante la colaboración de personas asentadas en la costa. De Meer ha defendido que Vox ha trabajado en el Congreso para tipificar esta actividad y ha advertido de que el refuerzo policial en rutas tradicionales, como Barbate, puede estar desplazando a las mafias hacia otros puntos del litoral.

Mercosur y el futuro del campo almeriense

De Meer se ha mostrado contraria al acuerdo comercial con Mercosur y ha defendido que el campo español necesita «una mayor protección frente a la competencia internacional». Ha denunciado que los agricultores almerienses deben competir con productos procedentes de países donde se utilizan sustancias fitosanitarias que están prohibidas para los productores españoles.

Además, ha puesto el acento en las diferencias de costes laborales entre España y países como Marruecos, Senegal, Sudáfrica o Turquía. Según ha explicado, las pequeñas explotaciones almerienses «afrontan grandes inversiones para cada campaña y se encuentran con dificultades para sacar adelante sus cosechas».

Por último, la candidata ha repasado su trayectoria parlamentaria desde 2019 y ha valorado el recibimiento que está teniendo durante la campaña en Almería. Ha asegurado que muchos ciudadanos agradecen que Vox «haya denunciado el deterioro que sufren determinados barrios y calles, así como los problemas relacionados con la seguridad y la inmigración».