José Bono se ha sometido a las preguntas de Cristina Pardo en La Mesa (Antena 3), después de que el ex ministro haya vuelto al primer plano en plena campaña electoral del 29-N, tras años apartado de la primera línea. Su regreso responde a una activa defensa de la candidatura de Pedro Sánchez a costa de un enfrentamiento público con Felipe González, a quien ha recriminado en un mitin en Alcázar de San Juan su intención de votar en blanco.

A esta exposición se suman las informaciones publicadas en los últimos años sobre el incremento del patrimonio empresarial de José Bono, así como sus adquisiciones inmobiliarias en el extranjero. En este contexto, Cristina Pardo ha entrevistado al socialista en un encuentro que ha derivado en un notable intercambio de reproches, aunque la presentadora ha mantenido una compostura que el ex ministro ha perdido.

Lejos de proyectar la templanza habitual de un veterano de la política, Bono ha mostrado un evidente nerviosismo y ha recurrido a un tono defensivo cada vez que la periodista le ha planteado las contradicciones de su discurso o las polémicas que rodean su figura, como si confundiera el oficio fiscalizador de Pardo con un tono agresivo que sólo él ha percibido.

Desde el inicio, Pardo ha cuestionado por qué había decidido implicarse ahora para «frenar a la extrema derecha» cuando en 2023 «PP y Vox se quedaron a seis escaños de la mayoría absoluta» y él no participó. Bono ha reaccionado molesto por el enfoque: «En el modo en que me preguntas, parece que yo hubiese mentido y que ahora tengo que decir la verdad». Ha justificado su vuelta asegurando que lleva «desde el año 2011 apartado de la actividad política pública» y que su paso al frente obedece a «una convicción y a una emoción personal», además de advertir una vez más que si gobernase una coalición de PP y Vox «puede estar en peligro una cierta estabilidad del orden político».

Sin embargo, cuando Pardo le ha recordado que abandonó el Ejecutivo de Zapatero «porque no le gustaba el Estatut» y que en 2019 y 2020 afirmó que pactar con Bildu le producía «escalofríos» -para contrastarlo con su apoyo actual a un Gobierno que ha aprobado la amnistía y ha llegado a acuerdos con la formación heredera de ETA-, el ex ministro ha evitado responder directamente. En su lugar, ha apelado a los «57 años» de militancia en el PSOE, al que ha definido como un partido «institucional y que ha acompañado a España en su devenir social y político durante siglo y medio».

Intentando llevar el discurso a su terreno, José Bono ha indicado que hay «dos almas» dentro del PSOE, metáfora con la que ha querido justificar las incoherencias socialistas -«un alma más moderada y otra más progresista, un alma más española o más españolista frente a otra que piensa más en el reparto territorial del poder»-. Así, ha citado los enfrentamientos históricos entre Indalecio Prieto y Largo Caballero, que «no solamente no se hablaban, sino que se tirotearon en un mitin en Écija», aunque «al acabar la guerra, uno y otro se ayudaron para que Franco, que entraba en Madrid, no les fusilara».

Ante la insistencia de la presentadora por reconducir la conversación hacia los cambios de postura del entrevistado, para que por fin José Bono contestara a alguna de las preguntas que le estaba planteando en lugar de irse por las ramas -«le pregunto por su cambio de opinión y me habla de Largo Caballero», le ha reprochado-, el socialista ha elevado el tono y la ha acusado de interrumpirle, a pesar de que él ya había soltado su rollo y ella se lo ha permitido hasta que ha comprobado que el ex ministro no ponía fin a su discurso vacío.

«Me quiere imponer su criterio y así no es posible», ha llegado a espetarle Bono, y ha añadido que le «tienen que comprender los ciudadanos» y no ella, además de sostener que en otras televisiones le «suelen dejar que explique» su «opinión, no la opinión de quien pregunta». Pardo ha mantenido la firmeza periodística al replicar «ya se ha explicado, señor Bono», y le ha recordado que su labor es formular «las preguntas que se pueden estar haciendo los ciudadanos».

Bono tampoco ha logrado sostener un argumento sólido cuando la periodista ha evidenciado una de sus propias contradicciones, al preguntarle si consideraba que Pedro Sánchez era «pro PP» en la anterior campaña electoral por defender entonces las mismas tesis que hoy sostiene Felipe González.

Bono ha intentado esquivarla con un simple «no quiero pelear con Felipe González», y ha insistido en que en su mitin le pidió con «cariño»: «Vente con nosotros, vota al Partido Socialista, porque los que pueden aprovecharse de tu voto en blanco son los que te quisieron meter preso». Asimismo, ha añadido que prefiere dedicarse a «los Felipe Martínez, a los Felipe Pérez, a los Felipe López, que son millones y están deseosos de que el progreso no sea sustituido por la reacción». El ex ministro ha justificado sus propios giros alegando que «el mundo evoluciona y cambia, como el criterio», y que «quien se queda anclado en una determinada posición puede incluso estar equivocado».

El momento de mayor crispación ha llegado al abordar las publicaciones sobre sus negocios y propiedades en República Dominicana y Marruecos, y la comparación que Cristina Pardo le ha planteado con el caso de José Luis Ábalos. Bono ha negado cualquier paralelismo y ha lanzado una dura descalificación contra la prensa, al asegurar que le persiguen «pseudomedios» a los que ha calificado de «sicofantes» al servicio del PP: «Si yo atacase a Pedro Sánchez, no me atacaría esta banda de sinvergüenzas inventando mentiras», ha afirmado, para instar a «expulsar» del gremio a esos periodistas.

Cristina Pardo no ha dejado pasar el ataque al periodismo y le ha recordado que no es «el primer político que arremete contra los periodistas» y al que luego la realidad le quita la razón, y al hilo de ello le ha preguntado si el PSOE había expulsado a «algún socialista sospechoso de ser sobrecogedor», un término que ha utilizado él mismo para atacar a la prensa.

Bono ha respondido que deberían acabar «los ladrones en una celda» y «los difamadores y sinvergüenzas de la comunicación en la celda de al lado». En los compases finales, ya fuera de control, el ex ministro ha llegado a aludir al patrimonio de la propia periodista de Antena 3, con los nervios crispados por escuchar cómo Cristina Pardo ha indicado que será «el tiempo» quien aclare todo. «Incluso podremos ver lo suyo», ha exclamado, para referirse al patrimonio de la presentadora de La Mesa, que le ha contestado con serenidad: «Seguro que yo tengo la mitad de la mitad de la mitad que usted».

Mientras Bono seguía en su bucle, exigiendo que «los sinvergüenzas» que informan sobre él «tendrían que probarlo», la periodista ha cerrado la entrevista con una recomendación directa y contundente para desatascar el embrollo del que el ex ministro no tenía intención alguna de salir: «Queréllese usted contra ellos. Y así, la justicia hablará».