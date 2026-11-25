El autobús de campaña puesto en circulación por OKDIARIO en las calles de Madrid, bajo el lema Pedro Sánchez lleva 8 años mintiendo, ha generado diversas reacciones entre los viandantes entrevistados en la capital. Los testimonios recogidos a pie de calle han expresado fuertes críticas hacia la gestión del presidente del Gobierno y han señalado que «la nariz del mentiroso de Sánchez se queda corta» para todos los embustes que ha dicho estos años.

La campaña del medio dirigido por Eduardo Inda, que recorre Madrid desde este martes, incluye en el lateral del vehículo un código QR que redirige a Las 12+1 grandes mentiras de Sánchez. Esta web recopila un vídeo del director de OKDIARIO y 13 episodios en los que se contrastan declaraciones pasadas de Pedro Sánchez con sus decisiones posteriores. Entre los ejemplos señalados figuran sus negativas previas a pactar con EH Bildu o a gobernar con Podemos, su cambio de postura respecto a la ley de amnistía, así como promesas económicas y sociales. Además, la iniciativa recupera las palabras que Sánchez pronunció en TVE el pasado 22 de octubre: «No leo OKDIARIO, ¿por qué me tengo que amargar la vida?».

Al paso del vehículo, varios transeúntes consultados han compartido su valoración sobre la figura del presidente. Uno de los entrevistados afirmó que Sánchez «es un canalla que miente más que habla» y otro de ellos consideró que «ya es tiempo de que se vaya». En referencia directa a la ilustración del autobús, otro ciudadano comentó que «el tamaño de esa nariz se queda corto, la verdad».

«Yo acabo de escanear el QR del autobús de OKDIARIO y sale que son 13 mentiras, pero vamos, que tiene muchísimas más mentiras este tío. Es que es de broma lo que está pasando», declaró un viandante. En la misma línea, otra persona opinó que, en un presidente «tan desprestigiado, la mentira es parte de su ADN», y cuestionó su relación con los medios de comunicación: «Yo creo que los ataques a la prensa tienen un poco de tintes dictatoriales, porque atacarla no es propio de un país o de un presidente gobernante 100% demócrata».

Las críticas de los ciudadanos entrevistados se extendieron al cumplimiento de los compromisos electorales y a los casos de corrupción en el entorno socialista. «Es verdad que lleva 8 años mintiendo y que los ciudadanos tienen que saber que nos han estado engañando; han dicho y han prometido muchas cosas que luego no han hecho. Es una falta de respeto total para todos los españoles y españolas», señaló otro testigo, quien además reprochó que «los socialistas del PSOE no tengan ningún grado de vergüenza para robar, como los más cercanos de Pedro Sánchez».

De cara a la jornada electoral de este domingo, algunos de los consultados respondieron directamente a la frase del presidente sobre este periódico. «Sánchez dice que no lee OKDIARIO porque se va a amargar la vida. La verdad es que los españoles llevamos amargándonos la vida más de 8 años con él y vamos a empezar a ver la felicidad, la libertad y la decencia ahora el domingo 29 de noviembre», sostuvo un entrevistado, mientras otro concluía: «Los que vamos a votar el domingo, por fin le vamos a decir que sus mentiras se acabaron».