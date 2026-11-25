Sabah – Barcelona, en directo hoy: cómo va, cronología, dónde ver en vivo y última hora del partido de la Champions League online gratis
Sigue en directo el partido de la quinta jornada de la Champions League entre Sabah y FC Barcelona
La previa del Sabah - FC Barcelona
Baja importante para el Barça
El FC Barcelona se desplaza a Azerbaiyán, en el viaje más largo de su historia en competiciones europeas, para medirse al Sabah FC. El conjunto de Bakú, capital del país, fue la gran sorpresa entre los 36 clasificados a la presente edición de la Champions, en la que ya ha conseguido sumar una victoria. El Barça contará con la baja de Lamine Yamal en este partido de la quinta jornada de la fase de liga, en el que buscará ganar y sumar goles a su diferencial para mantenerse el Top 8. No te pierdas la última hora del Sabah – Barcelona, que te contamos, en directo, en OKDIARIO.
El equipo blaugrana afronta su visita al Estadio Olímpico de Bakú en una buena posición clasificatoria, pero aún lejos de garantizar su puesto entre los ocho mejores de la liguilla. Los pupilos de Hansi Flick se sitúan en la octava posición de la tabla, aunque con un partido menos que varios equipos que les preceden en la clasificación. El duelo ante el Sabah se presenta como el más sencillo, a priori, de un calendario en el que el Barça aún debe medirse a Manchester City, Sporting de Portugal y Como. Las condiciones climáticas, el cambio horario y el empuje de un Sabah ante una oportunidad histórica obligan al Barça a no relajarse de cara a su visita a Azerbaiyán.
Sabah – FC Barcelona: partido de la Champions League en directo hoy
El camino del Sabah hasta este encuentro bien merece que ‘Los lechuzas’ lo dejen todo ante el FC Barcelona. Después de romper la hegemonía del Qarabag en su país tras más de una década de dominio incontestable, el conjunto de Bakú superó hasta cuatro eliminatorias de la fase previa para ganarse su cupo entre los 36 participantes de la fase de liga de la Champions. El Sabah afronta el partido sin presión y con una victoria bajo el brazo, ante el Slavia Praga en la segunda jornada. A partir de las 17:45 horas, sigue en directo el partido entre Sabah y FC Barcelona de la Champions League.
Min. 27
¡Al larguero el Sabah!
Vuelve a llegar con peligro el Sabah, de nuevo al balón parado. El larguero salvó al Barça del gol tras un disparo mordido.
Min. 21
Pedri roza el primero
Disparo de volea de Pedri que despeja a córner Pokatilov.
Min. 17
¡Tuvo el Sabah el primero!
Sorprendió el Sabah con un saque de banda al área. El balón quedó muerto y Du Queiroz, solo, disparó fuera.
Min. 15
No concreta el Barça en la frontal
Los culés se establecen en las inmediaciones del área del Sabah, pero sin encontrar soluciones por el momento. Probó suerte Gordon desde fuera, sin éxito.
Min. 9
Primera llegada del Sabah
Los locales obligan a intervenir a Joan García para abortar la primera ocasión del partido.
Min. 6
Manda el Barça con balón
El equipo de Hansi Flick maneja la posesión, pero sin ocasiones por el momento en Bakú.
Min. 1
¡Empieza el Sabah – Barcelona!
Ya rueda el balón en el Estadio Olímpico de Bakú. Inicia el duelo entre Sabah y FC Barcelona de la quinta jornada de la Champions League.
Así es el Estadio Olímpico de Bakú
El Sabah FC recibe al Barcelona en el Estadio Olímpico de Bakú, instalación inaugurada en 2015 y que acogió la final de la Europa League de 2019. Cuenta con capacidad para cerca de 70.000 espectadores y se ha engalanado para recibir al equipo culé.
El Barcelona busca el Top 8
El conjunto culé se encuentra en la octava posición de la tabla en la Champions League, la última que permite acceder de forma directa a los octavos de final. El Barça está obligado a ganar ante el Sabah para afrontar con mayor margen la recta final del calendario, en la que se mide a Manchester City y Como en el Camp Nou y al Sporting CP a domicilio.
La curiosa historia del entrenador del Sabah
Valdas Dambrauskas, técnico del Sabah, ha vivido un inusual camino antes de enfrentar al FC Barcelona. El entrenador lituano de 49 años comenzó su formación en los banquillos después de ganar el programa ‘¿Quién quiere ser millonario?’ en su país natal. El premio económico le permitió financiar el curso de entrenador en Inglaterra y comenzar una carrera que le ha llevado hasta la Champions League.
Dónde ver por televisión y online el Sabah – Barcelona
El partido de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League entre Sabah y FC Barcelona podrá verse por televisión en España en el canal Movistar Liga de Campeones. Por tanto, la visita del Barça a Bakú no se emite de forma gratuita en televisión ni online.
Los partidos del día en la Champions League
Tras la disputa de la primera mitad de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions este martes, Barcelona y Villarreal abren la tarde-noche de fútbol en la competición, en la que se vivirán un total de nueve encuentros:
- Sabah – Barcelona
- Slavia Praga – Villarreal
- Brujas – Liverpool
- Atlético de Madrid – Viking
- Inter – Stuttgart
- Lille – Bayern de Múnich
- PSG – Roma
- Shakhtar – Fenerbahce
- Sporting CP – Manchester United
Alineación del Sabah contra el Barcelona
El Sabah FC, dirigido por el lituano Valdas Dambrauskas, tratará de dar la sorpresa ante el FC Barcelona con el siguiente once: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Almeida, Puchacz; Rakhmonaliyec, Lepinjica; Severina, Du Queiroz, Nwachukwu y Aliyev.
El vacile del Sabah a Lamine Yamal
Lamine Yamal, baja para el partido de esta tarde, confundió Azerbaiyán, país en el que juega el Barça, con Kazajistán. El Sabah le ha recordado su equivocación con un vídeo de humor que se ha hecho viral en redes sociales. Descúbrelo, aquí.
Rotaciones en la alineación del Barça
Hansi Flick reserva a varios de sus titulares indiscutibles en su visita al Sabah, entre los que destacan las suplencias de Raphinha y Cubarsí. Este es el once del Barcelona: Joan García; Koundé, de Jong, Gerard Martín, Balde; Gavi, Pedri, Fermín; Adeyemi, Gordon y Gabriel Jesus.
¡Bienvenidos al Sabah – FC Barcelona!
¡Buenas tardes a todos nuestros lectores! Desde este momento, te contamos la última hora del partido entre Sabah y FC Barcelona, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. Los culés están obligados a ganar para mantenerse en el Top 8 ante uno de los rivales más humildes de la competición, pero con la ilusión desbordada ante la visita del Barça.
Min. 31 (0-1)
¡GOOL DE GORDON!
Aprovecha Anthony Gordon un mal despeje del meta en el área para adelantar al FC Barcelona, que no estaba cómodo en Bakú.