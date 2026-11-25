El FC Barcelona se desplaza a Azerbaiyán, en el viaje más largo de su historia en competiciones europeas, para medirse al Sabah FC. El conjunto de Bakú, capital del país, fue la gran sorpresa entre los 36 clasificados a la presente edición de la Champions, en la que ya ha conseguido sumar una victoria. El Barça contará con la baja de Lamine Yamal en este partido de la quinta jornada de la fase de liga, en el que buscará ganar y sumar goles a su diferencial para mantenerse el Top 8. No te pierdas la última hora del Sabah – Barcelona, que te contamos, en directo, en OKDIARIO.

El equipo blaugrana afronta su visita al Estadio Olímpico de Bakú en una buena posición clasificatoria, pero aún lejos de garantizar su puesto entre los ocho mejores de la liguilla. Los pupilos de Hansi Flick se sitúan en la octava posición de la tabla, aunque con un partido menos que varios equipos que les preceden en la clasificación. El duelo ante el Sabah se presenta como el más sencillo, a priori, de un calendario en el que el Barça aún debe medirse a Manchester City, Sporting de Portugal y Como. Las condiciones climáticas, el cambio horario y el empuje de un Sabah ante una oportunidad histórica obligan al Barça a no relajarse de cara a su visita a Azerbaiyán.

Sabah – FC Barcelona: partido de la Champions League en directo hoy

El camino del Sabah hasta este encuentro bien merece que ‘Los lechuzas’ lo dejen todo ante el FC Barcelona. Después de romper la hegemonía del Qarabag en su país tras más de una década de dominio incontestable, el conjunto de Bakú superó hasta cuatro eliminatorias de la fase previa para ganarse su cupo entre los 36 participantes de la fase de liga de la Champions. El Sabah afronta el partido sin presión y con una victoria bajo el brazo, ante el Slavia Praga en la segunda jornada. A partir de las 17:45 horas, sigue en directo el partido entre Sabah y FC Barcelona de la Champions League.