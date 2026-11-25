El Sabah ha decidido vacilar a Lamine Yamal a través de sus redes sociales en la previa del partido de Champions que el Barcelona disputa este miércoles en el Olímpico de Bakú contra una de las cenicientas de la máxima competición europea. El cuadro de Azerbaiyán utilizó unas palabras de la estrella culé de hace unas semanas donde confunde su país con Kazajistán. Ha colgado en redes un gracioso vídeo.

Hace un par de semanas, por poner en contexto, Lamine Yamal subió un vídeo a su canal de Youtube donde regaló unas entradas para un partido de la Champions a unos pequeños aficionados. Durante ese vídeo, la estrella culé, entre risas, señala que «yo por mí les daba el de Kazajistán y que vayan allí».

Lamine Yamal confundió Kazajistán con Azerbaiyán. El Barcelona juega este miércoles en el segundo país, no en el primero, y da la casualidad de que la estrella culé es baja por unas molestias en el tobillo. No viajó con el equipo. Esos dos ingredientes han alimentado el chiste del cuadro de Bakú.

Con esta equivocación en la mano y aprovechando que Lamine es baja, el Sabah ha realizado un cómico vídeo en el que Lamine Yamal y Flick se saludan en una carretera, cada uno en un coche. El entrenador germano va para Azerbaiyán y la estrella azulgrana se desvía y va en dirección Kazajistán.

«Todos a Bakú, y Lamine a la dirección que conoce…», señala el Sabah acompañando este vídeo lleno de humor y en el que se burla de ese error de Lamine Yamal al confundir los dos países. Este vacile al ’10’ blaugrana se ha hecho viral en redes sociales.