España ha comenzado a entrenarse de cara a los dos amistosos en los que se enfrentará a Chile y Venezuela. La selección femenina, que no cuenta en este parón con varias futbolistas de renombre como Alexia Putellas se ha ejercitado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a puerta abierta, ante la afición que se ha desplazado hasta la sede de la Federación. Las 25 futbolistas llamadas a filas han formado parte de un entrenamiento del que se retiró antes de tiempo Ainhoa Marín y en el que dio el susto Clara Pinedo.

Como suele ser habitual, las internacionales, entre las que destacaba Aitana Bonmatí, que ha vuelto tras perderse la última concentración por lesión, han estado varios minutos firmando autógrafos y haciéndose fotografías con los aficionados que estaban en las gradas. La triple ganadora del Balón de Oro, Olga Carmona y Jana Fernández son las grandes novedades, por su regreso con la Selección, en esta convocatoria plagada de sorpresas y de caras nuevas.

Lucía Rodríguez, Aicha Camara, Silvia Cristóbal, Júlia Bartel, Sara Ortega, Cecilia Marcos, Ainhoa Marín y Daniela Agote son las otras ocho jugadoras cuya presencia con España ha sorprendido. Todas ellas han sido convocadas por Bermúdez por primera vez.

Este miércoles, la Selección comenzó los entrenamientos para preparar los dos amisotosos en los que la seleccionadora hará pruebas de cara al Mundial 2027. Las 25 futbolistas saltaron al campo de entrenamiento y guardaron un minuto de silencio en el círculo central, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

Acto seguido, comenzaron a ejercitarse por espacio de una hora y cuarto, con las porteras haciendo trabajo específico en el arranque en uno de los fondos y el resto de integrantes del equipo desarrollando juegos de posesión en superficie reducida con finalización en porterías de pequeño tamaño. Posteriormente, disputaron otro partido, en tres cuartos de campo, de once contra once en el que no participó Ainhoa Marín, que se retiró antes de tiempo.

Una portera y una futbolista fueron rotando en el descanso, dando el susto Clara Pinedo. La del Athletic tuvo que ser atendida brevemente en la banda pero volvió al partido de nuevo. La jornada terminó con tiros a puerta y con una firma de autógrafos posterior a los aficionados presentes por parte de las internacionales.

El combinado nacional regresará a la actividad el jueves a puerta cerrada en Las Rozas y repetirá el viernes en el mismo escenario, con quince minutos abiertos a los medios de comunicación antes de desplazarse hasta León, donde se enfrentarán a Chile el sábado a las 18.00 horas. Después, regresarán para comenzar a preparar el partido ante Venezuela, que se celebrará en La Coruña.