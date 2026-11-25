Adriana Nanclares (Miranda de Ebro, 2002) se ha convertido en una de las porteras más relevantes de nuestro fútbol y no quiso faltar a la presentación del álbum de Panini de la Liga F. Este año aparece en dos cromos, puesto que ha sido seleccionada en el 11 Premium de la competición. Los muestra orgullosa a OKDIARIO, justo antes de iniciar una nueva concentración con la Selección. Espera hacer triplete de la mano de Panini, puesto que han prometido lanzar una colección especial para el Mundial de Brasil 2027.

«Ojalá pueda estar también. Significarán cosas positivas y cosas buenas», detalla a este medio. Lo cierto es que pocas dudas sobre la convocatoria de la guardameta del Athletic para ese Mundial, en el que, en condiciones normales, estará con España. Internacional desde hace dos años, se ha convertido en una fija y ya disputó tres partidos en la fase de grupos de la última Eurocopa. Ahora, en una convocatoria en la que de nuevo falta Cata Coll, vuelve a ser una pieza muy a tener en cuenta para Sonia Bermúdez.

«Los amistosos siempre dan para probar, pero es verdad que nosotras siempre tenemos la mentalidad de ganar todos los partidos», desvela antes de los dos partidos de España contra Chile y Venezuela. Dos amistosos que servirán «para probar gente nueva», dice una Nanclares que asegura también que «lo importante es seguir manteniendo el grupo y hacerlo más fuerte» de cara a un futuro de lo más exigente e ilusionante. «Los siguientes partidos ya son clasificatorios (de Liga de Naciones) y toda prueba nos exige mucho».

La futbolista mirandesa considera que la campaña del Athletic está siendo «una gran temporada». Afirma estar «muy contenta» con la «dinámica» del equipo: «Creo que tenemos un equipazo para hacer grandes cosas y espero quedar lo más alto en la clasificación».

En lo personal, desvela que es una «felicidad» aparecer en los cromos de la Liga F. «Pude tener la suerte de estar desde la primera edición y ahora es la quinta. Llevo años disfrutando de estas colecciones y es un orgullo para todas poder tener su cromo y poder coleccionarlo», revela una Nanclares que, durante la presentación del álbum, se declaró fan de las colecciones de cromos durante su infancia.