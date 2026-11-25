La eurodiputada Irene Montero ha recibido una cantidad ingente de críticas en redes sociales después de publicar un vídeo este martes en el que ataca a los hombres por jugar al videojuego Grand Theft Auto VI (GTA), tratando de ridiculizarlos en caso de que tuvieran la regla. Los usuarios la han respondido, calificándola de «machista». Algunos de los comentarios tienen incluso más likes que la propia publicación.

«Hay millones de hombres que se cogieron una baja laboral para poder jugar al GTA el día de su estreno y, claro, me he acordado de cuando nosotras aprobamos la baja laboral por reglas dolorosas», comentó la política en el clip.

Montero alegó que su medida de entonces causó mucho revuelo: «Que es que no puede ser, que nos quejábamos por nada, que éramos unas quejicas, que éramos unas vagas». Para ella, los hombres están «para jugar al GTA, pero para reglas, nada».

@IreneMontero Nosotras las mujeres también jugamos al GTA. Machista. — Gojo (@GojoPin1496) November 24, 2026

La eurodiputada continuó arremetiendo contra el género masculino, diciendo: «Imaginaros que la regla la tuviesen ellos cada mes». La militante ultraizquierdista aseguró que cuando los varones se constipan, parece que «la van a palmar con 37,5 de fiebre» y que «aparte de dar una brasa tremenda, es seguro que habría un permiso remunerado de al menos una semana».

Ante sus declaraciones y las numerosas reacciones al respecto, una nota de texto al pie de su vídeo en X reveló la falsedad que se esconde tras su vídeo: «Miente deliberadamente para atacar al sexo masculino de forma generalizada y sistemática. Una baja laboral no es lo mismo que “pedirse un día”, que hace referencia a días de libre disposición o vacaciones, que son derechos fundamentales de los trabajadores».

Toda esta polémica llega a menos de cinco días para las elecciones generales del 29 de noviembre, para las que las encuestas apuntan a que Podemos no lograría ni un escaño, con menos de 300.000 votantes en toda España y aglutinando ni siquiera un 1,5% de los votos.