El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, ha disparado nada menos que en un 60% el presupuesto de atención a la violencia machista este año, dejando en evidencia el discurso del miedo que el PSOE agita de manera repetida y que este mismo mes volverá a escenificarse en el pleno del próximo 26 de noviembre, a tres días de las elecciones generales del 29N.

Pero la realidad es la que es, y el equipo de gobierno del PP ha reforzado este mismo año el denominado Servicio de Atención Integral a la Violencia Machista (SAIVM), con un incremento de 489.000 euros en el presupuesto anual, que ha pasado de 807.984 euros a 1.297.938 euros lo que representa un incremento del 60%.

Se trata de un recurso esencial que ofrece atención integral y coordinada a mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos e hijas, así como a hombres que desean iniciar procesos para dejar de ejercer violencia. Forman parte del mismo trabajadores sociales, psicólogos, juristas y técnicos de acompañamiento que sostienen este servicio cada día y que ponen en evidencia la falsedad del discurso de los socialistas.

De hecho, la moción presentada por los socialistas al pleno de nuevo va por esa línea de endosarle a PP y Vox “los discursos negacionistas de la violencia de género que intentan reducirla o equipararla a la violencia intrafamiliar, y alerta del impacto negativo que estos discursos tienen en la educación y socialización de los jóvenes de nuestra ciudad en los valores de la igualdad, el respeto y el consentimiento”.

Y en la misma línea, y en contra de lo que dictan los hechos y evidencia la realidad, los socialistas con su alcaldable Iago Negueruela al frente afirman que «la dependencia política del PP respecto a la ultraderecha tiene graves consecuencias directas».

Y entre ellas cita un supuesto «diluimiento del discurso institucional del Ayuntamiento de Palma en fechas clave, la falta de visibilidad del área de Igualdad, la paralización de programas de educación afectivosexual y coeducación en los barrios y la ausencia de iniciativas valientes en el presupuesto municipal para la prevención entre la juventud ciudadana» sin que nada de todo ello se ajuste a los hechos..

Y es que la realidad siempre es tozuda y desmiente el discurso demagógico de los socialistas a este respecto en hechos y números.

Baste indicar que el presupuesto de Igualdad experimentará un aumento del 11% de cara a 2027 con un refuerzo especial de los recursos destinados a la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Destacan, por ejemplo, los incrementos en las dotaciones económicas de los dos principales contratos municipales de acogida y atención integral, que aumentan un 16 % y un 19 %, respectivamente.

Asimismo, respecto al futuro Centro de Emergencias de Palma hay una partida específica para dotar el equipamiento del mobiliario y los recursos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Estará ubicado en la planta superior del edificio que actualmente ocupa la entidad social Espiral, en el Coll den Rabassa, mientras que en el ámbito de la prevención y la sensibilización, se destinan 150.000 euros a campañas específicas y 60.122 euros a talleres de prevención de la violencia contra las mujeres. También se incrementan las subvenciones destinadas a las entidades que trabajan en materia de igualdad con hasta 210.000 euros.