Precio de la gasolina hoy 25 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
El precio de la gasolina hoy miércoles y dónde es más barato repostar
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Comenzamos el miércoles y será bueno recordar a los conductores madrileños que la la rebaja de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel se mantendrá también en diciembre, después de que el IPC definitivo de octubre confirmara que los carburantes siguen muy por encima del umbral del 15 % interanual que marca la norma. La ayuda termina así el 31 de diciembre y lo que pase en enero sigue sin definirse, así que conviene seguir de cerca lo que marcan los surtidores y ya podemos saber el precio de la gasolina hoy 25 de noviembre en Madrid y dónde está más barato el litro.
Los datos, como siempre, los encontramos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que son los que reportan las propias gasolineras de forma actualizada, así que con lo que marcan a primera hora de hoy miércoles, ya sabemos que estas que ahora te mostramos son las más económicas de la Comunidad de Madrid.
Precio de la gasolina hoy 25 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Si deseas saber cuáles son las gasolineras más baratas a primera hora de este miércoles, te las mostramos a continuación:
Gasolina 95
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.248 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.249 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.249 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.249 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.249 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono PL VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.249 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.249 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.249 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.249 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.259 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.259 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.259 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80, lado izquierdo. Precio: 1.259 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.259 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.259 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.259 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.259 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.259 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1.259 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1.259 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida Iker Casillas, 4. Precio: 1.259 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.259 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.269 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.279 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.409 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.499 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.559 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.577 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.589 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.599 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.599 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.609 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.614 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.617 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.617 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.619 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- BP Villalbilla. Villalbilla. Carretera Alcalá-Villar del Olmo, M-204, km 39. Precio: 1.639 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.639 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila, s/n. Precio: 1.644 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera antigua N-II, km 26. Precio: 1.649 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono PL VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80, lado izquierdo. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida Iker Casillas, 4. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.539 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.549 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.559 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.569 €/l.
- Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.569 €/l.
No podemos olvidar que los precios cambian a lo largo del día, así que si quieres hacer una nueva consulta, puedes entrar en el Geoportal y filtrar por zona y tipo de combustible, viendo además los resultados en forma de lista o en de mapa, como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: