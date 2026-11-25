Plantar romero en un huerto puede ser más importante de lo que parece, ya que esta planta es una herramienta importante a la hora de captar polinizadores que pueden beneficiar el crecimiento del resto de plantaciones y también ahuyentar a los insectos que pueden cargarse parte de la cosecha. Así que, además de su función aromática y de aportar un sabor excelso a las comidas, el romero es más que obligatorio en cualquier huerto. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los beneficios del romero en un huerto.

El romero, también conocido como Salvia rosmarinus, es una hierba leñosa perenne nacida en el Mediterráneo y que es utilizada en el día a día por sus propiedades aromáticas y medicinales. Esta planta, que comienza a desarrollarse durante el invierno y comienza a florecer en los primeros días de primavera, se caracteriza por su buena adaptabilidad durante todas las épocas del año: resiste muy bien a la sequía, puede vivir en territorios muy áridos y también es muy fácil de reproducir.

Históricamente, el romero, concretamente sus hojas, se ha utilizado para fines medicinales, como es el caso del famoso alcohol de romero, que resulta de la extracción del aceite esencial de sus hojas. También se ha utilizado como estimulante para prevenir la calvicie, en forma de infusiones para arreglar la tos o los problemas intestinales o hasta para el tratamiento del cáncer de colon, según una tesis defendida por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Además, el romero es una de las plantas aromáticas que ha estado históricamente relacionada con la cocina por el buen toque que proporciona a muchas comidas. En España, ni que decir tiene que marida perfectamente con una buena paella valenciana a la que siempre se le añade un ramillete para rematarla. También va bien con los guisos en los que el tomate y la carne de cordero o conejo suelen ser protagonistas. También es famoso por cubrir ciertas elaboraciones relacionadas con productos derivados del cerdo, como puede ser el lomo curado o incluso en queso, algo que se estila en Castilla-La Mancha.

¿Por qué plantar romero en un huerto?

Todos sabemos las bondades que aporta el romero en lo que respecta a la medicina y la gastronomía, pero los expertos en jardinería también han avisado de los beneficios demostrados que puede aportar en un huerto. Porque, pocos lo saben, pero plantar romero puede ser una decisión importante a la hora de salvar un huerto.

Principalmente porque el romero es una planta que atrae a polinizadores como las abejas, que acuden a sus flores azules que suelen aparecer muy temprano. Este es el motivo por el que en los primeros días de primavera estos insectos van al imán del romero y esto tiene efectos muy positivos en el huerto, ya que hay otras plantas que necesitan de la visita de estos insectos para producir frutos.

Otro de los grandes beneficios que aporta el romero a un huerto es que controla las plagas. ¿El motivo? Su fuerte aroma ahuyenta a muchos insectos como las moscas, polillas o escarabajos que pueden mandar al traste la cosecha de zanahoria, col u otras plantaciones. Tener romero en el huerto no garantiza que desaparezcan las plagas, pero ayuda mucho. Y, por último, otra de sus bondades es que, al no necesitar de grandes aportes de agua, deja espacio para que acudan a ella otras plantaciones presentes en el huerto.

¿Y cómo se planta el romero? Muy sencillo, siguiendo estos pasos: