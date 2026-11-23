Este 24 de noviembre, España será testigo de la conocida como Luna del Castor, una superluna que nos permitirá observar el satélite un 14% más grande que una microluna, según la NASA. Además, los efectos de una superluna se podrán apreciar no solo en su fase llena, sino que estará prácticamente llena los días 23 y 25, también.

El nombre de la Luna del Castor se debe a que en esta época del año estos mamíferos roedores semiacuáticos están ocupados preparando sus refugios en ríos y arroyos, ante la inminente llegada del invierno. Los nativos americanos comenzaron a nombrar a las lunas con conceptos relacionados con la agricultura o la naturaleza que coincidían con el clima de cada mes. Según los astrónomos, esta luna llena será la primera de tres superlunas consecutivas. A esta le seguirá una en diciembre y otra en enero.

¿Cuándo y a qué hora se ve la superluna del Castor?

La fase de luna llena se alcanzará a las 15:53 horas del martes 24 de noviembre (una hora menos en Canarias). Se situará astronómicamente junto a la constelación de Tauro, muy cerca del grupo estelar de las Pléyades. Pese a que su momento de máximo esplendor coincidirá con la luz del día, al anochecer se podrá seguir disfrutando sobre el horizonte oriental.

Este fenómeno no solo será observable durante la noche del 24, sino que el 25 también. Si bien es cierto que no será necesario utilizar ningún aparato específico para verla, se recomienda efectuar su observación en espacios alejados de la contaminación lumínica.

Próximas superlunas de invierno

Para despedir este 2026, solo quedará una luna llena que coincidirá con el día de Nochebuena, es decir, el próximo jueves 24 de diciembre, que para más inri será otra superluna. Conocida tradicionalmente como Luna Fría, un nombre relacionado con las gélidas temperaturas de esta época del año y las largas noches que se dan en esta parte del hemisferio norte.

Con la llegada del Año Nuevo, el día 22 de enero de 2027 se podrá disfrutar de la tradicional Luna del Lobo, otra superluna. El satélite alcanzará su fase llena a las 13:17 (hora peninsular española). Gracias a esta cercanía de la Luna con la Tierra, el disco lunar se percibirá ligeramente más grande y brillante de lo habitual en la constelación de Cáncer.