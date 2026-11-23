Diciembre de 2026 despide el calendario astronómico con una oferta planetaria muy repartida a lo largo de la noche. No habrá que madrugar ni trasnochar para verlos todos en un único tramo horario, porque el cielo se organiza por turnos: Saturno domina las primeras horas tras el anochecer, Marte y Júpiter toman el relevo en la madrugada y Venus brilla con fuerza antes del amanecer.

A este grupo principal se suman Urano y Neptuno con ayuda óptica y apariciones puntuales de Mercurio en los primeros compases del mes. Para sacar partido a cada jornada de diciembre conviene tener claro qué busca el ojo humano o el telescopio.

Los planetas no centellean como las estrellas fijas y siguen la línea imaginaria de la eclíptica, de modo que identificar una estrella brillante de referencia o el paso de la Luna ayuda a ubicarlos sin perderse.

Venus: el planeta más brillante del amanecer

Quien madrugue durante diciembre de 2026 tendrá en Venus un faro inconfundible en el cielo matutino. El planeta se deja ver durante todo el mes antes de la salida del Sol, imponiéndose con un brillo extraordinario (alrededor de magnitud -4,6 a mediados de mes) sobre el horizonte oriental y sureste.

Tras haber protagonizado su etapa vespertina en verano, su campaña de observación matutina se consolida en la recta final del año, ofreciendo una estampa limpia incluso desde entornos con algo de iluminación urbana. Su desplazamiento diario se percibe con facilidad si se observa con regularidad: avanza a lo largo de la eclíptica alejándose de zonas estelares como Espiga y aproximándose hacia la región de Escorpio, mientras va ganando presencia en las horas previas al alba.

A simple vista se distingue como un punto blanco intenso, constante y sin parpadeo, que resiste la claridad creciente del crepúsculo matutino mejor que cualquier otro astro tras la Luna. Con unos prismáticos sencillos no se logran detalles atmosféricos complejos debido a las densas nubes del planeta, pero sí resulta cómodo localizarlo pronto cuando asoma sobre el horizonte.

La clave para disfrutarlo está en buscar un punto despejado hacia el este o sureste y mirar con antelación suficiente antes de que el resplandor solar difumine el cielo.

Marte y Júpiter: cuándo verlos de madrugada

En la segunda mitad de la noche, el protagonismo pasa a Marte y Júpiter, visibles en la madrugada y hasta las primeras luces del día. Ambos astros comparten protagonismo nocturno y van apareciendo progresivamente más temprano a medida que avanzan las semanas de diciembre, permitiendo planificar sesiones tanto en madrugadas cerradas como en tramos más cercanos al amanecer.

A diferencia de lo ocurrido en meses anteriores, cuando ambos coincidían más estrechamente en el cielo nocturno, durante diciembre la separación aparente entre Marte y Júpiter se va ensanchando poco a poco.

Un telescopio modesto permite apreciar en Júpiter el achatamiento polar y el baile nocturno de sus cuatro grandes lunas galileanas, que cambian de posición de una madrugada a otra.

En Marte, la observación telescópica exige mayor aumento y buena estabilidad atmosférica para intuir algún rasgo superficial, pero a simple vista el contraste de color y brillo entre ambos planetas resulta muy atractivo.

Saturno: cómo verlo por la tarde-noche

Quienes prefieran observar a una hora cómoda sin trasnochar tienen en Saturno al gran protagonista de la tarde-noche. Al caer la tarde, una hora después de la puesta de Sol, Saturno ya se encuentra bien posicionado en el sector sureste, a media altura o algo menos, y permanece visible durante buena parte de la noche hasta ponerse hacia el oeste entrada la madrugada.

El planeta llega a diciembre tras haber alcanzado su oposición el 4 de octubre de 2026, de modo que mantiene una presencia brillante y sostenida en el cielo vespertino, rondando la magnitud +0,8 a mediados de mes entre las fronteras de Piscis y Cetus.

El 10 de diciembre finaliza su movimiento retrógrado aparente frente a Cetus, un detalle sutil pero apreciable para quienes siguen su posición frente a las estrellas de fondo.

Mercurio, Urano y Neptuno: qué se puede ver

Más allá de los cuatro planetas principales citados, diciembre ofrece ventanas de observación para el resto del sistema solar, con grados de dificultad muy distintos:

Mercurio : puede asomar en el cielo matutino muy cerca del horizonte en los primeros días de diciembre, acompañando la franja previa al amanecer. Su proximidad angular al Sol hace que su ventana sea corta y exija un horizonte totalmente libre de obstáculos y cielos limpios.

: puede asomar en el cielo matutino muy cerca del horizonte en los primeros días de diciembre, acompañando la franja previa al amanecer. Su proximidad angular al Sol hace que su ventana sea corta y exija un horizonte totalmente libre de obstáculos y cielos limpios. Urano : resulta observable durante buena parte de la noche tras haber alcanzado su oposición a finales de noviembre de 2026. Se sitúa en el límite de lo perceptible a simple vista solo en cielos muy oscuros y sin contaminación lumínica, por lo que unos prismáticos o un telescopio con un mapa celeste son fundamentales para localizarlo.

: resulta observable durante buena parte de la noche tras haber alcanzado su oposición a finales de noviembre de 2026. Se sitúa en el límite de lo perceptible a simple vista solo en cielos muy oscuros y sin contaminación lumínica, por lo que unos prismáticos o un telescopio con un mapa celeste son fundamentales para localizarlo. Neptuno: es visible en las horas de tarde-noche en el mismo entorno vespertino general que Saturno. Requiere telescopio y algo de paciencia para distinguirlo entre estrellas tenues, evitando noches con luna brillante cerca.

Mejores días y horas para observar los planetas

Para organizar las salidas de observación en diciembre de 2026, conviene combinar el reparto horario diario con las fechas en las que la Luna o los fenómenos del mes aportan un extra de interés.