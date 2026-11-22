Un equipo de ingenieros de Boeing sustituyó a los pasajeros por sacos de patatas para estudiar cómo se comporta la señal wifi dentro de la cabina de un avión.

La compañía llegó a comprar unos 9000 kilos de patatas para estas pruebas, a pesar del escepticismo que despertó la idea entre parte del personal. El trabajo arrancó en 2006, y Boeing lo dio a conocer en diciembre de 2012. Los ingenieros bautizaron el proyecto con un acrónimo que, en inglés, forma la palabra SPUDS, un término coloquial para referirse a las patatas.

Durante el experimento, los tubérculos ocuparon los asientos de un aparato fuera de servicio durante las mediciones. Según el comunicado de Boeing, estas herramientas redujeron a 10 horas unas pruebas que antes llevaban más de dos semanas.

¿Por qué Boeing usó patatas para probar la wifi de sus aviones?

Las patatas absorben y reflejan las ondas de radio de una forma muy parecida a la del cuerpo humano, explicaron desde un comunicado a través de la agencia Associated Press. La razón está en su contenido de agua y en su composición química, de modo que un saco de tubérculos sobre un asiento reproduce, a efectos de la señal, la presencia de un pasajero.

Para obtener resultados fiables, los ingenieros necesitaban un avión lleno. Sin embargo, no podían pedir a un grupo de personas que pasara días sentadas sin moverse mientras el equipo recogía datos. «Ahí es donde entran en escena las patatas», explicó Adam Tischler, portavoz de Boeing.

La pista llegó a través de un artículo de la revista científica Journal of Food Science. Un miembro del equipo encontró ese trabajo, que analizaba las propiedades dieléctricas (es decir, cómo interactúan con los campos eléctricos) de 15 frutas y verduras.

A partir de ahí, la compañía apostó por las patatas como sustituto de las personas. «Es una muestra del ingenio de estos ingenieros. No empezaron con las patatas como plan», añadió Tischler.

El problema de la señal wifi en la cabina de un avión comercial

Muchas grandes aerolíneas ofrecen wifi a bordo en buena parte de sus vuelos. Aun así, la intensidad de la señal puede resultar irregular a la altitud de crucero, que ronda los 10.700 metros.

En el espacio cerrado de una cabina, la señal se desvía a medida que los pasajeros se levantan y se mueven. Eso crea zonas de señal débil y zonas de señal fuerte, y deja sin buena conexión algunos asientos, según recogió la revista Wired.

«Dentro del avión hay un entorno electromagnético muy complejo. Algunos asientos pueden tener una señal muy fuerte y otros, una señal muy débil», señaló Dennis Lewis, ingeniero de metrología (la ciencia de la medición) de Boeing.

Para Lewis, el problema cambia de un momento a otro. «A medida que las cosas se mueven (cuando la gente se desplaza y los carritos del servicio de a bordo recorren los pasillos), esos niveles de señal pueden cambiar», explicó el ingeniero.

La seguridad era otra de las preocupaciones del equipo. «Desde el punto de vista de la seguridad, uno quiere saber cuáles son los picos de señal, cuál es la señal más fuerte que uno de nuestros sistemas de comunicación y navegación podría recibir de un portátil, o de 150 o de 350 portátiles», detalló Lewis.

Las pruebas con patatas en un avión de Boeing fuera de servicio

Las primeras pruebas se hicieron en un laboratorio de Boeing en Arizona, en Estados Unidos. Allí, los ingenieros llenaron un avión retirado del servicio con filas de sacos de patatas colocados sobre los asientos y midieron la intensidad de la señal en distintos puntos de la cabina.

A esas mediciones sumaron un análisis estadístico complejo. Con todo ello, crearon un sistema propio para ajustar la señal wifi a bordo. Según Boeing, ese sistema hace que la señal sea más intensa y estable, y evita que interfiera con los equipos de navegación y comunicaciones del avión.

Las herramientas de medición y análisis que el equipo desarrolló para el proyecto le permitieron entender mejor dónde se concentraban las zonas de señal fuerte y débil. Con esa información, los ingenieros ajustaron de forma segura la configuración de la wifi.

De acuerdo con la compañía, la wifi mejorada está disponible en los modelos 777, 747-8 y 787 Dreamliner, aviones que operan grandes aerolíneas. Así, los problemas de la wifi en la aviación comercial que describían los ingenieros tuvieron una respuesta en estos tres modelos.

«Cada día trabajamos para garantizar que los pasajeros de Boeing viajen en los aviones más seguros y avanzados del mundo. Este es un ejemplo perfecto de cómo nuestras innovaciones en seguridad pueden mejorar toda la experiencia de volar», afirmó Dennis O’Donoghue, vicepresidente del área de Pruebas y Evaluación de Boeing.

El nombre del proyecto también tiene su guiño. SPUDS son las siglas en inglés de Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution, es decir, «personal sintético mediante sustitución dieléctrica».