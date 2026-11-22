El histórico dirigente socialista José Bono ha hecho este sábado una encarnizada y numantina defensa de la figura de Begoña Gómez, la esposa del presidente, Pedro Sánchez, que está a las puertas de ser juzgada por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El que fuera ministro en el Gobierno del también encausado José Luis Rodríguez Zapatero estima que, en su opinión, «lo que le están haciendo a Begoña no tiene perdón de Dios. Si ella hubiese hecho lo que ha hecho pero no fuese la esposa del presidente del Gobierno tengo el convencimiento de que no le hubiera ocurrido nada».

Según José Bono, «a Begoña Gómez la sientan en el banquillo y la van a juzgar porque al parecer una ayudante le ha mandado algunos mensajes para asuntos de tipo particular». Lo que no dijo el ex ministro y ex presidente de Castilla-La Mancha es que Begoña Gómez nunca hubiera tenido tal asistente ni hubiera tenido acceso a los recursos y contactos que tuvo de no haber sido, precisamente, la esposa del presidente del Gobierno.

Bono trazó, durante una entrevista en LaSexta Xplica, un peculiar paralelismo entre el caso de la procesada Begoña Gómez y el luctuoso episodio del Yak-42. «Hubo un general del Ejército español que en el caso del Yakovlev fue el responsable de las identificaciones» de los cadáveres, recordó Bono. «Aquel general calló, no quiso elevar la acusación hacia arriba, y fue premiado con un sueldo de 23.000 euros cada mes, que salían de nuestros bolsillos», relató, preguntándose: «¿Eran menos esos 23.000 euros que el que una señora ayudante de la esposa del presidente mande tres correos? ¿Esto merece que un juez como el juez Peinado se vaya a Moncloa a preguntarle al presidente si es el marido de begoña Gómez?».

Sobre la presencia de Begoña Gómez en la campaña electoral, afirmó Bono que «a mí me parece que ha hecho muy bien, España tiene que saber, sin pseudomedios que inventen, calumnien y digan mentiras, que escuchen la verdad. Y es muy bueno que una persona como Begoña diga su verdad ante las mentiras que de ella se han publicado, mentiras financiadas».